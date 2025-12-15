Son Mühür - Peugeot’un kare formdaki direksiyonu, markanın yeni nesil 208 modelinde mekanik bağlantısı bulunmayan yenilikçi steer-by-wire sistemiyle birlikte sunulacak. İlk kez 2023’ün başlarında Inception Concept ile tanıtılan, kısa süre önce de Polygon Concept’te görücüye çıkan köşeli Hypersquare direksiyon, artık bir tasarım vizyonu olmaktan çıkarak gerçeğe dönüşmeye hazırlanıyor.
Hedef: Daha geniş kitle
Stellantis bünyesinde yer alan Peugeot, bu yenilikçi sistemi kapsamlı testlerden geçiriyor. Ekonomist’in aktardığına göre Tesla’nın Cybertruck ve Lexus’un RZ modelleriyle öncülük ettiği yoke ve steer-by-wire trendini Peugeot, çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden ana akım bir hatchback modele taşımayı hedefliyor.
Kullanıcı tepkileri
Test aracı olarak kullanılan bir E-2008’e entegre edilen bu yeni tasarım, direksiyon üzerindeki dört büyük boşluk ve üst bölümdeki ergonomik girintilerle öne çıkıyor. Alman yayın kuruluşu Handelsblatt, sistemi deneyimleyen ilk medya organlarından biri oldu. Handelsblatt, ilk izlenimlerini “Sürücünün başparmakları direksiyondaki girintilere kendiliğinden yerleşiyor ve beklenenden çok daha ergonomik bir kullanım sunuyor” sözleriyle aktardı. Peugeot’nun steer-by-wire teknolojisi ise hız arttıkça direksiyon oranını dinamik şekilde ayarlıyor. Özellikle park manevraları gibi düşük hızlarda bu oran yaklaşık 5:1 seviyesine kadar düşerken, bu durum geleneksel hidrolik direksiyon sistemlerine kıyasla yaklaşık üç kat daha hızlı tepki anlamına geliyor.
Ancak bu yüksek çevikliğin sürücüler için bir alışma süreci gerektireceği ifade ediliyor. Handelsblatt, sistemin en küçük direksiyon hareketine bile oldukça hassas tepki verdiğini ve kısa bir test sürüşü sırasında sürücünün kaldırıma temas ettiğini aktarıyor. Buna karşın hız arttıkça sistemin daha dengeli çalıştığı ve sürüş hissinin “daha doğal” bir karakter kazandığı belirtiliyor.
Daha fazla direksiyon modeli bulunuyor
Peugeot, bu radikal teknolojiye uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla yeni 208’de birden fazla direksiyon modu sunmayı planlıyor. Modlardan biri sürücülerin sisteme alışmasını hedeflerken, bir diğeri sportif ayarlarla yüksek hızlarda daha keskin bir sürüş karakteri vadediyor. Marka, sürüş sırasında alınan fiziksel geri bildirimi koruma konusunda da kararlı. Direksiyon aktüatörüne entegre edilen sensörler, tekerlekler üzerindeki kuvvetleri algılayarak bu verileri haptik geri bildirim şeklinde titreşim olarak Hypersquare direksiyona iletiyor. Böylece sürücünün yol ile olan bağı tamamen kopmadan korunuyor. Peugeot, geleceğin kokpit anlayışını yeniden tanımlamayı hedeflerken, bu devrimi yeni nesil 208 ile yollara taşımaya hazırlanıyor.