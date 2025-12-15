Son Mühür - Peugeot’un kare formdaki direksiyonu, markanın yeni nesil 208 modelinde mekanik bağlantısı bulunmayan yenilikçi steer-by-wire sistemiyle birlikte sunulacak. İlk kez 2023’ün başlarında Inception Concept ile tanıtılan, kısa süre önce de Polygon Concept’te görücüye çıkan köşeli Hypersquare direksiyon, artık bir tasarım vizyonu olmaktan çıkarak gerçeğe dönüşmeye hazırlanıyor.

Stellantis bünyesinde yer alan Peugeot, bu yenilikçi sistemi kapsamlı testlerden geçiriyor. Ekonomist’in aktardığına göre Tesla’nın Cybertruck ve Lexus’un RZ modelleriyle öncülük ettiği yoke ve steer-by-wire trendini Peugeot, çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden ana akım bir hatchback modele taşımayı hedefliyor.

Test aracı olarak kullanılan bir E-2008’e entegre edilen bu yeni tasarım, direksiyon üzerindeki dört büyük boşluk ve üst bölümdeki ergonomik girintilerle öne çıkıyor. Alman yayın kuruluşu Handelsblatt, sistemi deneyimleyen ilk medya organlarından biri oldu. Handelsblatt, ilk izlenimlerini “Sürücünün başparmakları direksiyondaki girintilere kendiliğinden yerleşiyor ve beklenenden çok daha ergonomik bir kullanım sunuyor” sözleriyle aktardı. Peugeot’nun steer-by-wire teknolojisi ise hız arttıkça direksiyon oranını dinamik şekilde ayarlıyor. Özellikle park manevraları gibi düşük hızlarda bu oran yaklaşık 5:1 seviyesine kadar düşerken, bu durum geleneksel hidrolik direksiyon sistemlerine kıyasla yaklaşık üç kat daha hızlı tepki anlamına geliyor.