Son Mühür- Silivri'de 23 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ve DEM Parti adayıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tartıya çıktığı anket sonuçları belli oldu.

14 Nisan 2023 seçimlerini en yakın bilen şirketler arasında yer alan Özdemir Araştırma, 9-14 Ekim tarihleri arasında 2.006 katılımcıyla gerçekleştirdiği çalışmada Cumhurbaşkanı rekabeti mercek altına alındı.



Seçim ikinci tura kalıyor...



Hiçbir adayın ilk turda kazanamadığı ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 40.1'le birinci, Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 30.3'le ikinci ve Mansur Yavaş'ın yüzde 25.2'yle üçüncü sırada yer aldığı çalışmada DEM Parti adayının oyunun yüzde 4.4 olduğu görüldü.



CHP seçmeninin öncelikli tercihinin Mansur Yavaş yerine Ekrem İmamoğlu'na olduğunu gözler önüne seren ankette, DEM Parti'nin Selahattin Demirtaş dışında bir adayla yüzde 5'i geçemediğine dikkat çekildi.