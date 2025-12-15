Son Mühür/Merve Turan- MHP’li Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, belediye çalışmalarına ilişkin yayımlanan eleştirel haberlere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Aynacı, söz konusu haberleri “algı operasyonu” olarak nitelendirdi.

Gazetecilere yönelik ifadeler tartışma yarattı

Aynacı, paylaşımında eleştirel haberleri yapan gazetecilere yönelik ağır ve hakaret içeren ifadeler kullandı. Belediye faaliyetlerine dair haberleri hedef alan Aynacı, bazı paylaşımlarda gazeteciler için “Biz ne kadar tasmalasak da itler yine yalan haber yapmaya devam ediyorlar” ifadelerine yer verdi.

Aynacı’nın, “Zamanı gelince gerekeni de yapar sonra düğünlerde karı kıyafetiyle oynamayı meslek edindiririz evvelallah” sözleri ise sosyal medyada ve kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

“Algı operasyonu” ve “yalan haber” iddiası

Eleştirilerin kasıtlı olduğunu savunan Aynacı, kamuoyuna bu tür haberlere itibar edilmemesi çağrısında bulundu. Paylaşımında, haberlerde kullanılan fotoğrafların eski olduğunu öne süren Aynacı, görsellerin bilinçli şekilde güncelmiş gibi servis edildiğini iddia etti.

Söz konusu paylaşımları yapanları “memleket düşmanı” olarak nitelendiren Aynacı’nın açıklamaları, basın özgürlüğü ve siyaset dili açısından da tartışmalara yol açtı.