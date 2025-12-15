Son Mühür - Bu yıl viral enfeksiyonlar sezon başlamadan etkisini göstermeye başladı. Son dönemde Avrupa’da grip (Influenza A) vakalarında ciddi artış yaşanırken, Letonya influenza salgını ilan etti, İngiltere’de ise bazı bölgelerde okullar tatil edildi. Sağlık otoriteleri; yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar ve çocuklar için riskin yüksek olduğuna dikkat çekerek maske kullanımı, sosyal mesafe ve aşılama konusunda uyarılarda bulunuyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, son günlerde grip vakalarının Türkiye’de de yükselişe geçtiğini ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gökçe Demir, bu konudaki değerlendirmelerini paylaşarak önemli uyarı ve önerilerde bulundu:

Influenza A vakaları artıyor

''Son dönemde polikliniklerimizde en sık nezleye neden olan rinovirüs ve enterovirüs enfeksiyonlarında belirgin bir artış gözlemliyoruz. Ayrıca zaman zaman adenovirüs vakalarına da rastlanıyor. Bununla birlikte, Avrupa’daki tabloya benzer şekilde son haftalarda Influenza A yani mevsimsel grip vakalarının yükseldiğini görüyoruz. Ara sıra da olsa Covid-19’a bağlı enfeksiyonların devam ettiğini söylemek mümkün. Hastalar genellikle halsizlik, kas ve eklem ağrıları, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, öksürük ve ateş gibi şikayetlerle başvuruyor.''

Hangi tedaviler uygulanıyor?

''Doğru tedaviyi uygulayabilmek için hangi mikroorganizmayla karşı karşıya olduğumuzu belirlememiz gerekiyor. Bu nedenle gerekli ileri tetkikleri yapıyoruz. Influenza için etkili olduğunu bildiğimiz spesifik antiviral tedaviler mevcut ve uygun hastalarda bu tedavileri uyguluyoruz. Son dönemde özellikle zatürre vakalarında artış gözleniyor. Ağızdan kullanılan antibiyotiklere yanıt vermeyen hastalarda ise hastaneye yatış yaparak damardan antibiyotik tedavisi uyguluyoruz.''

''Dinlenme ve korunma eksikliğinden kaynaklanıyor''

''Son yıllarda viral enfeksiyonların daha uzun sürdüğüne dair bir algı var, ancak bunun temel nedeni yeterince dinlenememesi yatıyor. İstirahat edilmediğinde hem mevcut enfeksiyon uzuyor hem de kişi tam iyileşmeden yeni virüslerle tekrar enfekte olabiliyor. Maske kullanmamak da bu süreci uzatıyor. Yani iyileşmenin gecikmesi çoğu zaman virüslerden değil, dinlenme ve korunma eksikliğinden kaynaklanıyor.''

Kritik uyarı

''Son haftalarda grip vakalarında belirgin bir artış görüyoruz. Önümüzdeki süreçte Influenza A’nın çok daha belirgin bir yükseliş göstereceğini öngörüyorum. Mevsimsel grip; damlacık yoluyla ve temasla oldukça kolay bulaşabildiği için sınıflarda, toplantı salonlarında, alışveriş merkezlerinde ve ortak kullanılan kapalı ofislerde hızlı bir yayılım gösterebilir. Bu nedenle özellikle kalabalık kapalı alanlarda dikkatli olmakta fayda var.''

''Çocuklar ve aileler...''

''Velilerin bu dönemde daha dikkatli olması gerekiyor. Çoğu aile, çocukları derslerinden geri kalmasın diye hasta olduklarında bile okula göndermeye devam ediyor. Ancak bu durum hem çocuğun iyileşme sürecini uzatıyor hem de hastalığın diğer çocuklara bulaşmasına yol açıyor. Hasta olan çocuk, okuldan eve döndüğünde evdeki kronik hastalığı bulunan anneanne, babaanne, dede ya da anne–babasına enfeksiyonu taşıyabiliyor. Böylece hastalık zincir şeklinde yayılmaya devam ediyor. Bu nedenle üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olan veya grip tanısı almış bir çocuğun en az 3–5 gün okula gitmemesi ve evde dinlenmesi gerekiyor. Bu hem daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur hem de sınıftaki arkadaşlarına bulaştırma riskini azaltıyor.''

Nasıl korunmalıyız?

''Viral enfeksiyonlardan korunmanın en basit ve en ekonomik yolu el hijyenine dikkat etmektir. Çünkü konuşma, öksürme ve hapşırma sırasında ortaya saçılan solunum salgıları yüzeylere bulaşabiliyor. Örneğin elinize doğru hapşırdığınızda virüs klavyeye geçiyor, daha sonra o klavyeyi kullanan kişi eliyle ağzına ya da burnuna dokunduğunda enfeksiyonu kolaylıkla alabiliyor.''

Aşı vurgusu...

''Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı maske kullanmak tek başına yeterli olmayabilir. Düzenli el yıkama alışkanlığı mutlaka sürdürülmelidir. Grip aşısı da önemli bir koruyucu yöntemdir; aşı yaptırmak için geç olmadığını hatırlatmakta fayda var.''