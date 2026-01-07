Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre Karabük Valiliği görevine Oktay Çağatay atandı. Çağatay, bu görevine kadar Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yapıyordu. Deneyimli bürokrat, İçişleri Bakanlığı bünyesinde uzun yıllar görev yapmış ve çeşitli illerde kaymakamlık ile valilik görevlerinde bulunmuştu. Yeni atamayla birlikte Karabük'ün yönetiminde önemli bir değişiklik yaşanırken, Çağatay'ın kentte yapacağı çalışmalar merakla bekleniyor.

Oktay Çağatay kimdir?

Oktay Çağatay, 25 Aralık 1973 tarihinde Kırşehir'in Kaman ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokul eğitimini Kaman'da tamamlayan Çağatay, lise öğrenimini Ankara'da gördü. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından bir süre Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan Çağatay, daha sonra 87. Dönem Kaymakam Adayı olarak İçişleri Bakanlığı'na atandı. Bu atamayla birlikte devlet hizmetinde uzun ve köklü bir kariyer yolculuğuna başladı.

Kaymakamlık ve valilik deneyimi

Oktay Çağatay'ın mesleki kariyeri, farklı illerde önemli görevleri kapsıyor. İlk görev yeri olan Nurdağı ve Sulakyurt'ta kaymakam vekilliği yapan Çağatay, ardından sırasıyla Isparta'nın Aksu ilçesinde, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde görev aldı.

Çorum'un Kargı ve Osmancık ilçelerinde kaymakamlık yapan Çağatay, daha sonra Osmaniye'nin Bahçe ilçesine atandı. Kariyerinde önemli bir durak olan Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde de kaymakamlık görevini başarıyla yürüttü. En son kaymakamlık görevi ise İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde gerçekleşti.

Bitlis Valiliği ve mülkiye başmüfettişliği

Oktay Çağatay'ın valilik kariyeri, 26 Ekim 2018 tarihinde çıkan kararname ile başladı. Bu tarihte Bitlis Valiliği'ne atanan Çağatay, yaklaşık beş yıl boyunca Bitlis'te görev yaptı. Bu süre zarfında kentte birçok projeye imza attı ve bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağladı.

10 Ağustos 2023 tarihinde ise Çağatay, Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı. Bu görevde merkezi denetim ve inceleme faaliyetlerinde bulundu. Yaklaşık iki buçuk yıl süren bu görevin ardından şimdi Karabük Valiliği'ne getirildi.

Karabük'te yeni dönem başlıyor

Oktay Çağatay'ın Karabük Valisi olarak atanması, kentte yeni bir dönemi başlatıyor. Zengin tecrübesi ve farklı illerde edindiği deneyimlerle Karabük'e gelecek olan Çağatay'ın, ilin gelişimine önemli katkılar sunması bekleniyor. Yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, yeni valinin çalışmalarını yakından takip edecek.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile gerçekleştirilen vali atamaları kapsamında Karabük'ün yanı sıra birçok ilde de valilik değişiklikleri yapıldı. Bu atamalar, kamu yönetiminde yeni bir düzenleme ve rotasyon hareketi olarak değerlendiriliyor.