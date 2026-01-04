Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’da gerçekleştirilen operasyonun kendi talimatıyla yapıldığını belirterek, uygulamanın “son derece başarılı” olduğunu açıklamıştı. Trump, “Venezuela artık kontrolümüz altında” ifadelerini kullanırken, ülkedeki siyasi aktörlere uyarıda bulunup “Maduro’ya yaşatılanlar, diğerlerinin de başına gelebilir.” demişti.

Maduro New York’a getirildi

Operasyon kapsamında USS Iwo Jima savaş gemisinde gözaltına alınan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, daha sonra New York’a sevk edildi.

Ne olmuştu?

Trump, operasyonun ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen “olağanüstü” bir askeri harekât olduğunu söylemişti. Operasyon sırasında Karakas genelinde elektriklerin kesildiğini, Maduro’nun ise evinde yakalanarak adalete teslim edilmek üzere gözaltına alındığını açıklamıştı.

Trump, Maduro ve beraberindekilerin “narko-terör” suçlamasıyla yargılanacağını belirtmişti. Operasyonun, Venezuela’daki uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ve “gayrimeşru Maduro diktatörlüğünü sona erdirme” amacı taşıdığını söylemişti. ABD’nin geçici bir süre ülkede kalacağını, gerektiğinde ikinci bir saldırı dalgasına hazır olduklarını ifade etmişti.