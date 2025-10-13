Son Mühür- Madagaskar’da ordu içindeki gerilim açık bir askeri darbeye dönüştü. Başkent Antananarivo çevresinde konuşlu elit birlik CAPSAT, hükümete karşı harekete geçti. 2009 yılında dönemin genç lideri Andry Nirina Rajoelina’yı iktidara taşıyan aynı birlik, bu kez Cumhurbaşkanı’na sırt çevirdi.

Birlik komutanları, askerleri “emirlere uymamaya” çağırarak protestocuların safına geçti. CAPSAT subayları, ülkenin güvenlik operasyonlarının kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. Yeni ordu komutanı olarak eski askeri akademi başkanı General Demosthene Pikulas’ın atandığı bildirildi.

Jandarmadan hükümete rest

Kriz büyürken, jandarma içinden de kopuş yaşandı. Ulusal Jandarma Müdahale Gücü, devlet televizyonundan yayımlanan açıklamasında hükümetle bağlarını kopardığını ilan etti. Açıklamada, “Biz halkı korumakla görevliyiz, birkaç kişinin çıkarlarını savunmayacağız” ifadeleri yer aldı.

Bu gelişme, Cumhurbaşkanı Rajoelina’nın yönetiminin fiilen çöktüğü yorumlarına yol açtı.

Cumhurbaşkanı ülkeden kaçtı

Cumhurbaşkanlığı ofisi krizi “diyalog yoluyla çözme” çağrısı yaptı ancak Andry Nirina Rajoelina’nın nerede olduğu uzun süre bilinmedi. Yerel kaynaklar, Rajoelina’nın bir Fransız askeri uçağıyla ülkeyi terk ettiğini doğruladı.

Rajoelina’nın ayrılışı, ordunun başkentteki kontrolünü pekiştirdi ve siyasi belirsizliği derinleştirdi.

Darbe sürecinin fitilini ateşleyen olaylar, 25 Eylül’de başlayan su ve elektrik kesintileriyle ortaya çıktı. Kısa sürede ekonomik talepler yerini siyasi sloganlara bıraktı. Göstericiler Cumhurbaşkanı’nın istifasını, seçim kurulunun feshedilmesini ve yeni bir anayasa talep etti.

Protestoların başını, Kenya ve Nepal’deki gençlik hareketlerinden ilham alan “Z kuşağı” aktivistleri çekiyor. Başkentte binlerce kişi, Bağımsızlık Caddesi’nde hükümet karşıtı sloganlar attı; bazı askerler de göstericilere katıldı. Yerel medyada, askerlerin kalabalıklarla birlikte şehir meydanına yürüdüğü görüntüler paylaşıldı.

Ekonomik kriz büyüyor

Madagaskar uzun süredir ekonomik darboğazla mücadele ediyor. Ülkede yoksulluk oranı yüzde 75’in üzerinde ve nüfusun yarısından fazlası 20 yaşın altında. Ortalama yıllık gelir 600 dolar seviyesinde kalırken, gıda fiyatlarındaki artış son aylarda yaşam koşullarını daha da zorlaştırdı.