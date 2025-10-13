Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Niğde’nin Ulukışla ilçesinde üreticilerle buluşarak sahada yaşanan tarımsal sorunları yerinde dinledi.

Çiftçiler maliyetler üzerinden AK Parti iktidarını eleştirdi

CHP'li Erhan Adem, buğday ekim sezonunun başladığı bölgede çiftçilerle tarlada birebir görüşmeler yaparak destekleme politikalarına ve üretim maliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca Ziyareti sırasında üreticilere üretim maliyetlerini, satış fiyatlarını ve gübredeki fiyat artışlarını soran Adem, sahadan gelen yanıtlarla çiftçilerin karşı karşıya kaldığı ekonomik tabloyu yerinde gözlemledi. Çiftçiler, ekim döneminde özellikle tohum, gübre ve mazot fiyatlarının ciddi oranda yükseldiğini aktararak tabloyu rakamlarla ortaya koydu.

Üretici için şartlar ağırlaşıyor

Son olarak, sahadaki görüşmelerinde çiftçilerin borç yüküne de dikkat çeken Adem, tarımsal üretimde yaşanan sıkıntıların sadece tahılla sınırlı olmadığını, salçalık domates, patates, soğan ve meyve üreticilerinin de benzer ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini ifade etti. Bu yıl meydana gelen don olaylarının da üretici için durumu daha ağır hale getirdiğini söyledi.