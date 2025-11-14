Son Mühür- Haftalık mizah dergisi LeMan’da yayımlanan bir karikatür nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan karikatürist Doğan Pehlevan, ilk duruşmada tahliye edildi. Pehlevan, aynı davada “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan tutuklu bulunduğu için bu suçtan dolayı cezaevinde kalmaya devam edecek.

Soruşturmanın konusu

26 Haziran 2025 tarihli LeMan sayısında yayımlanan karikatürde, bombardıman altındaki bir şehirden göğe yükselen beyaz sakallı iki figür birbirlerine selam veriyor ve isimlerini Muhammed ve Musa olarak ifade ediyordu. Bu çizim üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dini değerlerin alenen aşağıladığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Yetkililerden sert tepkiler

Soruşturma sürecinde üst düzey yetkililerden açıklamalar gelmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu karikatürün düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dergi çalışanlarının gözaltı anlarının videolarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak eylemleri “hadsizlik” ve “alçaklık” olarak nitelendirmişti.

LeMan’dan açıklama

LeMan dergisi, tartışma yaratan karikatürle ilgili yaptığı açıklamada, çizimde geçen Muhammed isminin Hz. Muhammed’i ifade etmediğini vurgulamıştı. Dergi açıklamasında, karikatürün İsrail tarafından öldürülen bir Müslümanı konu aldığı, mazlum Müslümanların haklılığını anlatma amacı taşıdığı, dini değerleri aşağılama niyeti bulunmadığı ifade edilmişti. Açıklamada, karikatürün yanlış yorumlanmasının kötü niyetli bir yaklaşım gerektirdiği belirtilmişti.