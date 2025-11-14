Son Mühür- Güneş’in aktif bölgelerinden biri olan ve 4274 numaralı bölgeden daha geniş alan kapladığı belirtilen bir güneş lekesinde, son derece güçlü bir X4.05 sınıfı patlama meydana geldi. Türkiye saatiyle 11:51’de kaydedilen bu olay, uzay hava durumunu izleyen yetkililer tarafından anında tespit edildi ve olası jeomanyetik etkileri açısından yakından takip altına alındı.

Patlamanın zamanı ve gücü

Uzay hava gözlem merkezlerinden gelen bilgilere göre, patlama Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) ile 08:51’de gerçekleşti. Türkiye saati ile bu olay 11:51’e denk geliyor. Patlamanın gücü X4.05 olarak sınıflandırıldı.

Güneş patlamaları, yoğunluklarına göre C, M ve X sınıflarına ayrılır. “X” sınıfı, en yüksek enerjili patlamaları ifade ederken, X4.05 büyüklüğündeki bir patlama, son derece kuvvetli bir enerji açığa çıkardığını gösteriyor. Patlama, aktif manyetik alanların yoğunlaştığı ve Güneş lekesi olarak bilinen bölgelerde, 4274 numaralı alandan daha büyük bir bölgede gerçekleşti.

Muhtemel etkiler ve izleme

Bu tür güçlü X sınıfı patlamalar, Dünya’ya doğru yönelirse ciddi sonuçlar doğurabileceği tahmin ediliyor. Patlamayla birlikte fırlayan yüksek enerjili parçacık bulutu (Koronal Kütle Atımı - CME), Dünya’nın manyetik alanıyla etkileşime geçtiğinde jeomanyetik fırtınalara sebep olabilir.

Uzmanlar, X4.05 sınıfı bir patlamanın Dünya’ya yönelmesi durumunda;

Radyo iletişiminde kesintiler,

Uydu sistemlerinde aksaklıklar,

Kutup bölgelerinde elektrik şebekelerinde dalgalanmalar,

Ve görsel olarak etkileyici Kutup Işıkları (Aurora) oluşumu gibi sonuçlar doğurabileceğini bildiriyor.