Son Mühür- LeMan Dergisi soruşturması kapsamında tutuklanan Yazı İşleri Müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu ve müessese müdürü Ali Yavuz, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İki isim hakkında tutukluluk devam ediyor

Ekol TV’nin aktardığı bilgilere göre, derginin karikatüristi Doğan Pehlevan ve Aslan Özdemir ise halen tutuklu bulunuyor. Bu iki isim hakkındaki yargı süreci devam ediyor.

Soruşturma süreci

LeMan Dergisi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ardından tutuklanan 5 kişi hakkında farklı kararlar verilmiş oldu. Mahkemenin verdiği son tahliye kararlarıyla birlikte dosyada yalnızca iki kişi cezaevinde kalmaya devam ediyor.