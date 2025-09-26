Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, sanatçı Nalan Höke Turan’ın İtalya vizesi başvurusunu sahte bir internet sitesi aracılığıyla yaptığı belirlendi.
90 bin lira dolandırıldı
Turan’ın pasaportunu ve belgelerini ileterek 90 bin lira ödeme yaptığı, ancak bir süre sonra karşı tarafa ulaşamaması üzerine dolandırıldığını fark ettiği ifade edildi.
12 şüpheli gözaltına alındı
Dolandırıcılık olayının ardından harekete geçen polis ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Gerçekleştirilen baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri ifadesi sonrası serbest bırakılırken, 10 kişi adliyeye sevk edildi. Bir şüphelinin ise il dışında yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.