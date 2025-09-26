Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, sanatçı Nalan Höke Turan’ın İtalya vizesi başvurusunu sahte bir internet sitesi aracılığıyla yaptığı belirlendi.

Turan’ın pasaportunu ve belgelerini ileterek 90 bin lira ödeme yaptığı, ancak bir süre sonra karşı tarafa ulaşamaması üzerine dolandırıldığını fark ettiği ifade edildi.

12 şüpheli gözaltına alındı