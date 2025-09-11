Son Mühür - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, saat 08.24’te merkez üssü Kalecik olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 11.08 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Prof. Dr. Bektaş’tan kritik açıklama

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremin oluştuğu bölgeye dikkat çekti. Bektaş, “Deprem, Kuzey Anadolu Fayı’nın yan kolu olan Çankırı Fay Zonu üzerinde meydana geldi” ifadelerini kullandı.

1794’teki depremi hatırlattı

Prof. Dr. Bektaş, geçmişte meydana gelen büyük depremleri anımsatarak, “1794’te Çankırı merkezli 7 büyüklüğünde bir deprem olmuş, çok kişi ölmüştür” dedi.

Depremin yaratabileceği potansiyel risklere dikkat çeken Prof. Dr. Bektaş, Çankırı-Kırıkkale hattından Tuz Gölü’ne kadar uzanan fay hattına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: “Çankırı-Kırıkkale üzerinden Tuz Gölü’ne kadar olasılıkla uzanan fay zonu Ankara’yı tehdit etmektedir.”