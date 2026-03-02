Son Mühür - ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla eş zamanlı olarak, İranlı kullanıcıların cep telefonlarına gönderilen gizemli bildirimler gerilime dijital bir boyut kazandırdı. WIRED’ın aktardığına göre, Google Play’de 5 milyondan fazla indirilen “BadeSaba Calendar” adlı namaz vakti uygulamasının hacklenmesi sonucu binlerce kişiye “yardım geldi” ve “silah bırakın” içerikli mesajlar gönderildi. Olayın ardından uygulamanın güvenliğine ilişkin soru işaretleri artarken, saldırının kaynağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

'Silah bırakın' çağrısı yapıldı

Cumartesi sabahı yerel saatle 09.52’de başlayan ve yaklaşık 30 dakika süren siber saldırıda, özellikle İranlı askeri personeli hedef alan ifadeler öne çıktı. Paylaşılan ekran görüntülerine göre mesajlarda, ordu mensuplarına silah bırakmaları halinde af vaat edildi ve “özgürlük güçlerine” katılmaları yönünde çağrı yapıldı. Bildirimlerde ayrıca mevcut yönetimin eylemlerinin bedelini ödeyeceği iddia edilerek, “İntikam zamanı geldi” ve “İran ulusunu savunmaya katılan herkese bağışlanma hakkı verilecektir” ifadelerine yer verildi.

Saldırıyı kim yaptı?

Siber güvenlik analistleri, uygulama üzerinden gönderilen kitlesel bildirimlerin gerçek olduğunu doğrularken saldırının kaynağına ilişkin henüz net bir bulguya ulaşılamadığını belirtti.

Şu ana kadar herhangi bir hacker grubunun üstlenmediği operasyonun, İsrail bağlantılı unsurlar ya da hükümet karşıtı yerel gruplar tarafından önceden planlanmış profesyonel bir siber müdahale olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.