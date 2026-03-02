Son Mühür- Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi, bugün sabah saatlerinde meydana gelen yer sarsıntısıyla güne hareketli başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, bölgede yerel saatle 08:55’te orta şiddetli bir deprem kaydedildi. Çevre ilçelerde de hissedilen sarsıntı, kısa süreli paniğe neden olurken ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin merkez üssü ve teknik detaylar

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın sismik verilerine göre, depremin büyüklüğü 3.9 (Ml) olarak ölçüldü. Sarsıntının merkez üssü Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi olarak saptanırken, depremin koordinatları 38.53944 Kuzey enlemi ve 36.29083 Doğu boylamı olarak belirlendi. Yer kabuğunun yaklaşık 12.02 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu sarsıntı, sığ odaklı depremler kategorisinde değerlendirildiği için yüzeyde daha belirgin bir şekilde hissedildi.

Bölgedeki son durum

Depremin hemen ardından Kayseri Valiliği ve ilgili yerel birimler teyakkuza geçerek saha tarama çalışmalarını başlattı. Pınarbaşı başta olmak üzere sarsıntının hissedildiği çevre köylerde muhtarlıklarla iletişime geçildiği ve şu ana kadar olumsuz bir durumun ihbar edilmediği öğrenildi. AFAD ekipleri, bölgedeki sismik hareketliliği anbean takip etmeyi sürdürüyor.

