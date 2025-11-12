Balıkesir'de meydana gelen peş peşe depremlerin ardından, Türkiye'nin birçok yerinde de depremler meydana gelmeye devam ediyor. Bir deprem de Kütahya'da meydana geldi. Kütahya, akşam saatlerinde depremle sallandı.

3.8 büyüklüğünde deprem!

Kütahya'nın Simav ilçesi merkez üssü olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya Simav'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. Deprem, saat 19.25 sıralarında meydana geldi. Depremin meydana geldiği derinlik ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 7.03 KM olarak açıklandı. Deprem bölge halkında endişeye yol açtı.

İşte, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan veriler: