Gürcistan topraklarında Türk Hava Kuvvetleri’ne ait bir C-130 askeri kargo uçağı düştü. Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolunda meydana gelen bu kazada 20 asker hayatını kaybetti. Kazanın ardından Türk ve Gürcistanlı arama-kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi, enkaz alanı güvenlik altına alındı. Milli Savunma Bakanlığı, olayla ilgili gerekli incelemelerin devam ettiğini, kazanın kesin sebebinin detaylı teknik araştırma sonucunda açıklanacağını belirtti.

Düşen uçakta ne taşınıyordu?

Türkiye’den Azerbaycan’a giden ve dönüş yolunda Gürcistan’da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağı, son günlerde uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Kazanın ardından, uçağın içinde bulunan yük ve mürettebatla ilgili detaylar hızla netleşti. Olay, Signagi bölgesinde meydana geldi ve Azerbaycan’dan kalkan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130, Türkiye’ye dönerken Gürcistan hava sahasında radar takibinden çıktı. İlk incelemeler sonrasında yetkililer, uçakta yalnızca F-16 savaş uçağına ait yedek parçaların bulunduğunu açıkladı. Patlayıcı veya mühimmat ise tespit edilmedi.

Yetkililer, uçakta patlayıcı veya mühimmat bulunmadığından dolayı harici bir sabotaj izine rastlanmadığını teyit etti. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130’ların dayanıklılığı ve geniş kargo kapasitesinin yanı sıra, bu modelin 1950’lerden beri güvenilir şekilde kullanıldığı belirtildi. Ancak yaşlı filolar için “yapısal malzeme yorgunluğu” ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerekmekte. Kesin sonuçlar, kaza kırım incelemesi ve kara kutu analiziyle belirginleşecek.

Olayın teknik detayları ve kazanın değerlendirilmesi

C-130 tipi askeri nakliye uçağı, hem personel hem de malzeme taşımacılığı için kullanılıyor. Standartlara göre 19 ton yük ve tam teçhizatta 92 askeri taşıma kapasitesine sahip. Düşen uçakta ise sadece personel bulunduğu resmen bildirildi. Uçağın düşme nedeni hakkında henüz kesin bir açıklama yapılmadı. Uzmanlar, uçağa dışarıdan müdahale olup olmadığının kabuktaki örselenme izleri ve radar kayıtları üzerinden belirlenebileceğine dikkat çekiyor. Kazada hava şartlarının etkili olduğu yönünde herhangi bir bulguya rastlanmadığı, meteorolojik verilerin de olağandışı bir durum göstermediği bildirildi.

Kaza sonrası bölgeye kimsenin girmemesi sağlandı, enkaz alanı güvenliğe alındı. Kara kutu verileri incelenmek üzere yetkililere teslim edildi. Kaza kırım ekibinin çalışmaları ve enkazın teknik olarak birleştirilmesiyle kazanın oluş şekli netleşecek. Yetkililer olayla ilgili komplo teorilerine karşı resmi açıklamaların beklenmesini öneriyor.

Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağı hakkında bilgi

Gürcistan’da düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, yük ve personel taşımacılığı için kullanılan, dört motorlu ve yüksek güvenlik standartlarına sahip bir nakliye uçağıdır. Olay, 11 Kasım 2025’te Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolunda Gürcistan-Azerbaycan sınırı yakınında meydana geldi. Kazada 20 asker şehit oldu. Olayın kesin nedeni, Türk ve Gürcü yetkililerinin yürüttüğü teknik inceleme sonucunda açıklanacak. Uçakta patlayıcı mühimmat taşındığına dair bir bulgu bulunmadı. Kazayla ilgili hem Türk hem Gürcistan makamları tarafından soruşturma sürdürülüyor.