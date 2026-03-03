Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, “İran Devrim Muhafızları Donanması, BAE’nin Dubai kentindeki ABD’li unsurların toplanma noktalarından birine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi” ifadelerine yer verildi. Açıklamada hedef alınan noktanın bir ABD üssü olduğu belirtildi.

Sahadan aktarılan ve henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmayan bilgilere göre, hedef alınan üs bölgesinde 160’tan fazla ABD donanma personelinin bulunduğu öne sürüldü. İlk iddialarda en az 40 Amerikan askerinin hayatını kaybettiği, 70 askerin ise yaralandığı bildirildi.

Resmi açıklama yapılmadı

Saldırıya ilişkin olarak ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Birleşik Arap Emirlikleri makamlarından henüz resmi bir doğrulama ya da yalanlama yapılmadı. Bölgedeki askeri ve diplomatik gerilim sürerken, iddiaların netlik kazanması için taraflardan gelecek açıklamalar bekleniyor.