Son Mühür - Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine ya da başkasına haksız menfaat sağlamaya zorlaması olarak tanımlanan irtikap suçu çerçevesinde operasyon başlatılmıştı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Şubat sabahı 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Tanju Özcan’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Ekrem Serin, Buse Özkan ve Cahit Görüş, İmar Müdürü Sinan Pekcan, imar çalışanı Yasin Bargaç, İtfaiye Müdürü (eski İnsan Kaynakları Müdürü) Mehmet Ağan, eski Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz, eski Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan ile eski Belediye Meclis Üyesi ve eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel yer aldı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde iki gün süren ifade işlemleri tamamlandı. Gözaltındaki 13 kişi, sabahın erken saatlerinde sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Bolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Tanju Özcan ve yardımcısı tutuklandı

Bolu Adliyesi’nde savcılıkta ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tanju Özcan, Ali Sarıyıldız ve Süleyman Can tutuklama talebiyle; Bolu Belediyesi yönetimi ve bağlantılı kurumlardan 10 kişi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can’ın tutuklanmasına karar verdi. Bolsev Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Belediye Meclis Üyesi Ali Sarıyıldız hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Diğer 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan Tanju Özcan ve Süleyman Can’ın, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından cezaevine gönderileceği bildirildi.

Görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, irtikap suçundan tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkında ‘icbar suretiyle irtikap’ suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.03.2026 tarih ve 2026/48 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır” ifadelerine yer verildi.