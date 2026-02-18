İzmir, on bir ayın sultanı olan mübarek Ramazan ayını büyük bir manevi heyecan ve derin bir huşu içerisinde karşıladı. Kentin dört bir yanındaki mabetlerde ilk teravih namazı için saf tutan binlerce İzmirli, bu müstesna gecenin huzurunu paylaştı. Modern mimarisi ve kültürel dokusuyla şehrin simge yapılarından biri haline gelen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi, ilk teravih heyecanının en yoğun hissedildiği merkezlerden biri oldu. Caminin mahyasına yansıtılan Türk bayrağı görseli, geceye milli bir gurur katarken vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Mahyada Türk Bayrağı: Görsel ve manevi şölen bir arada

İzmir’de Ramazan ayının gelişini müjdeleyen mahyalar, bu yıl Bilal Saygılı Camii’nde farklı bir anlam kazandı. Caminin minareleri arasına nakış gibi işlenen Türk bayrağı figürü, namaz için külliyeye gelen vatandaşlar tarafından hayranlıkla izlendi. Manevi iklimin milli sembollerle harmanlandığı bu özel gecede, cami avlusunu dolduran kalabalıklar hem Ramazan’a kavuşmanın sevincini yaşadı hem de bu görsel şölene tanıklık etti. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından yükselen ezan sesleriyle birlikte binlerce kişi, yılın ilk teravih namazı için omuz omuza saf tuttu.

Eğitim camiasından maneviyata büyük destek

İlk teravih namazının coşkusuna sadece bireysel katılım değil, kurumsal ve toplu katılımlar da damga vurdu. Bu özel gecede okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencileriyle birlikte camiye gelen eğitimci Zeynep Gündüz, bu seneki Ramazan başlangıcının çok daha coşkulu geçtiğini ifade etti. Gündüz, mübarek ayın huzur iklimini öğrencilerle birlikte solumaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, İzmir’e değer katan bu nadide külliyede maneviyat dolu bir akşam geçirdiklerini dile getirdi. Gelecek nesillere bu kültürel mirası aktarmanın önemine değinen eğitimciler, caminin sunduğu bu kapsayıcı atmosferin altını çizdi.

Çocukların teravih neşesi ve barış duaları

Ramazan’ın en güzel sahnelerinden biri de çocukların camilere gösterdiği büyük ilgi oldu. Aileleriyle birlikte camiye akın eden minikler, teravih namazının neşesini yaşarken büyüklerine eşlik etti. Çocuklarıyla birlikte namaza gelen Ersin Coşkun, bu kutlu ayın tüm İslam coğrafyasına ve dünyaya barış, esenlik ve kardeşlik getirmesini temenni etti. 10 ve 7 yaşlarındaki çocuklarına Ramazan geleneğini yerinde aşılamayı hedefleyen Coşkun, bu tür manevi buluşmaların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı. İlk teravihle başlayan bu kutlu yolculuk, İzmir semalarında yükselen dualarla Ramazan’ın ilk gününe kapı araladı.