Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın magazin ve sanat dünyasından pek çok tanınmış ismi kapsayan kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Operasyonun hedefindeki isimlerden biri olan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan popüler şarkıcı Edis Görgülü, sessizliğini bozarak kamuoyuna ilk bilgilendirmeyi yaptı. Yurt dışında tatilde olduğu öğrenilen ünlü sanatçı, yargı sürecine dahil olmak üzere Türkiye’ye dönüş kararı aldığını duyurdu.

Gözaltılar ve yakalama kararları

Sabahın erken saatlerinde başlatılan ve geniş yankı uyandıran soruşturma kapsamında, güvenlik güçleri eş zamanlı operasyonlarla düğmeye bastı. Aralarında Duman grubunun efsane solisti Kaan Tangöze, başarılı şarkıcı Murat Dalkılıç ve sevilen oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun da yer aldığı 17 isim emniyet güçlerince muhafaza altına alındı. Dosya kapsamında ismi geçen ancak o esnada ikametinde bulunamayan Edis Görgülü hakkında ise savcılık talimatıyla yakalama emri düzenlendi. Toplamda 25 kişinin mercek altına alındığı bu soruşturma, sanat camiasında derin bir şok etkisi yarattı.

Edis Görgülü’den "İçim rahat" mesajı

Hakkındaki iddiaların ardından sosyal medya mecraları üzerinden takipçilerine seslenen Edis Görgülü, durumun ciddiyetinin farkında olduğunu ve şeffaf bir tutum sergileyeceğini ifade etti. Tatilini yarıda kestiğini belirten Görgülü, yaptığı açıklamada, "Planladığım seyahatimi erkene çekerek en kısa sürede ülkeme dönüyorum. Tüm resmi prosedürlerde üzerime düşeni yapmaya ve ifade vermeye hazırım." dedi. Ünlü şarkıcı, kendisine isnat edilen suçlamalarla bir irtibatının bulunmadığını savunarak, "Bu konularla hiçbir ilişiğim yoktur, vicdanım rahat, hayranlarımın da içi rahat olsun." diyerek hakkındaki iddiaları reddetti.

Başsavcılığın suçlama kapsamı oldukça geniş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen tahkikatın hukuki çerçevesi, sadece kişisel kullanım iddialarıyla sınırlı kalmıyor. Soruşturma dosyasında yer alan 25 şüpheli hakkında; uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek, bulundurmak, bu maddelerin kullanımını teşvik ederek kolaylaştırmak ve fuhşa aracılık etmek gibi oldukça ağır suçlamalar bulunuyor. Şarkıcılar, aktörler ve fenomenlerin merkezinde olduğu bu davanın ilerleyen safhalarında, ifade işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte yargılama sürecinin nasıl bir rota izleyeceği merakla bekleniyor.