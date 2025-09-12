Son Mühür - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, müzakerelerin şu ana kadar sonuç vermediğini belirterek, "Görüşmelerde somut bir ilerleme sağlanamadı. Bu nedenle barış müzakereleri şu an için durdurulmuş durumda" ifadelerini kullandı.

Ukrayna-Rusya savaşı

Ukrayna, Rusya'nın ateşkes yapmak yerine sahadaki mevzilerini korumaya çalıştığını iddia ederken, Moskova ise Kiev'i "gerçek dışı taleplerle" suçluyor. Müzakerelerin tıkanması, savaşın geleceğine dair belirsizlikleri derinleştirirken, uluslararası toplum yeniden diplomasi çabalarına yönelmiş durumda.

24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, üçüncü yılına yaklaşırken dünya siyasetinin en önemli konularından biri olmayı sürdürüyor. Moskova, çatışmayı "özel askeri operasyon" olarak adlandırırken, Kiev ise bunu açık bir işgal teşebbüsü olarak değerlendiriyor.

Savaş nasıl başladı?

Savaşın başlamasında, Rusya'nın Ukrayna'nın NATO ve Batı ile yakınlaşmasını kendi ulusal güvenliği için bir tehdit olarak görmesi etkili oldu. 2014 yılında Kırım'ı ilhak eden Rusya, aynı yıl Donbas bölgesindeki ayrılıkçı gruplara destek vermeye başladı. Uzun yıllar düşük yoğunluklu çatışmalarla devam eden kriz, 2021 sonunda Moskova'nın Ukrayna sınırına yüzbinlerce asker sevk etmesiyle tırmandı. 24 Şubat 2022 sabahı Rus kuvvetleri Ukrayna topraklarına girdi. Başkent Kiev hızla hedef alınsa da, Ukrayna ordusunun direnişi ve Batı'nın sağladığı askeri destekler Rusya'nın planlarını sekteye uğrattı. Savaş nasıl büyüdü? Rusya, savaşın ilk aylarında Kiev çevresindeki başarısızlığın ardından stratejisini ülkenin doğu ve güney bölgelerine yöneltti. Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya’nın bazı kısımları Rus kontrolüne girdi. Ancak Ukrayna ordusu, özellikle Batı’dan temin edilen HIMARS füzeleri, Patriot hava savunma sistemleri ve Leopard tanklarıyla karşı saldırılar başlattı. Çatışmalar büyük oranda doğu cephesinde yoğunlaşırken, her iki taraf da ağır kayıplar verdi. Son durum 2025 yılı itibarıyla cephe hattında kayda değer bir değişiklik yaşanmıyor. Rusya, Donbas bölgesinin tamamını kontrol altına alma amacını korurken, Ukrayna ise topraklarını geri kazanmak için direnişini sürdürüyor. Bunun yanı sıra, hava saldırıları, enerji altyapısına yönelik bombardımanlar ve insansız hava araçları savaşın yeni boyutlarını oluşturuyor. Barış görüşmeleri defalarca gündeme gelse de somut bir ilerleme kaydedilemedi. Kremlin, Ukrayna'nın NATO üyeliği ısrarını kabul edilemez bulurken, Kiev toprak bütünlüğünden ödün vermeyeceğini belirtiyor.