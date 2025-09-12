Son Mühür - Türkiye Bankalar Birliği, Bankalararası Kart Merkezi ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği verilerine göre, Haziran 2025 itibarıyla ülkede toplam 67 banka faaliyet gösteriyor. Bu bankaların 38’i mevduat bankası, 20’si kalkınma ve yatırım bankası, 9’u ise katılım bankası olarak hizmet sunuyor.

Şube sayıları azaldı

Haziran 2025 itibarıyla mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının toplam şube sayısı 9 bin 324 olarak belirlendi. Geçen yılın aynı dönemine göre şube sayısında 137 azalma yaşandı. Bu düşüş, şube dışı alternatif dağıtım kanallarının yaygınlaşması, mobil ve dijital bankacılık hizmetlerine artan ilgi ile bazı hizmetlerin dış kaynaklardan temin edilmesi gibi etkenlerden kaynaklandı. Katılım bankalarının ise toplam 1.498 şubesi bulunuyor.

55 bini aştı

Sektörde ATM sayısında artış gözlemlendi. 2024 yılının ikinci çeyreğinde 53 bin 500 olan ATM sayısı, 2025’in aynı döneminde yüzde 3,3 artarak 55 bin 259’a yükseldi. Yılbaşından bu yana bakıldığında ise artış oranı yüzde 1,44 olarak kaydedildi. 2024 yılının sonunda ülkede toplam 54 bin 475 ATM bulunuyordu.

En çok şubesi olan banka

Şube sayısı açısından değerlendirildiğinde, 1773 şubeyle Ziraat Bankası Haziran sonu itibarıyla en geniş şube ağına sahip banka oldu. Ziraat, kamu sermayeli bankalar arasında da zirvede yer aldı. 1100 şubeyle Halkbank ikinci sıraya yerleşirken, 1033 şubesi bulunan Türkiye İş Bankası ise üçüncü sırada yer aldı ve özel sermayeli bankalar arasında ilk sırayı aldı. Vakıfbank 979 şubeyle dördüncü, Garanti BBVA ise 797 şube ile beşinci sırada yer aldı. Garanti BBVA, bu şube sayısıyla yabancı sermayeli bankalar arasında lider konumda bulunuyor. Katılım bankaları içinde en geniş şube ağına sahip banka ise 451 şubeyle Kuveyt Türk oldu. Onu 260 şube ile Türkiye Finans, 224 şube ile Albaraka Türk izledi. Kalkınma ve yatırım bankaları arasında ise en fazla şubeye sahip banka, 24 şubesiyle Türk Eximbank olarak öne çıktı.

Personel sayısı

Haziran 2025 itibarıyla bankacılık sektöründe toplam çalışan sayısı 210 bin 804'e ulaştı. Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında 188 bin 912 kişi, 9 katılım bankasında ise 21 bin 892 kişi istihdam ediliyor. Personel sayısı açısından Ziraat Bankası 25 bin 713 çalışanla ilk sırada yer alıyor. Onu 22 bin 198 çalışanla Halkbank, 20 bin 344 kişiyle Türkiye İş Bankası izliyor. Garanti BBVA 20 bin 102 personelle dördüncü sırada bulunurken, Vakıfbank 18 bin 653 çalışanla beşinci sırada yer alıyor.