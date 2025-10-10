Son Mühür- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), milyonlarca adayın merakla beklediği 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlarına, “osym”

adresi üzerinden erişebiliyor.

Sonuçlar ÖSYM’nin resmi sitesinde yayınlandı

ÖSYM tarafından 7, 13 ve 14 Eylül 2025 tarihlerinde yapılan KPSS A Grubu oturumlarının sonuçları erişime açıldı.

Sınava katılan adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin resmî sitesi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebiliyor.

ÖSYM yetkilileri, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların tercih süreçleri ve yerleştirme takvimiyle ilgili bilgilendirmelerin ayrıca duyurulacağını belirtti.

KPSS sonuçları nasıl öğrenilir?

Adaylar, 10 Ekim 2025 saat 10.00 itibarıyla sınav sonuçlarına erişim sağlayabiliyor. Sonuç sorgulama işlemi için adayların şu adımları takip etmesi gerekiyor:

ÖSYM’nin resmi sonuç sayfasına girin: "sonucosym"

Açılan ekranda T.C. kimlik numaranızı ve aday şifrenizi girin.

“Sorgula” butonuna tıklayarak sonuç belgenizi görüntüleyin.

Sonuç ekranında adayların Genel Yetenek – Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarına ait puanları yer alıyor.

Sırada tercih süreci var

KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler şimdi tercih dönemine çevrildi. A Grubu kadrolar için yapılacak yerleştirme ve başvuru süreçlerine dair tarihlerin, ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor.

KPSS 2025 takvimi

Sınav tarihleri: 7 – 13 – 14 Eylül 2025

Sonuç açıklama tarihi: 10 Ekim 2025

Sonuç sorgulama adresi: "sonucosym" web adresi

Ayrıntılar geliyor...