Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkesin sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde Türkiye’nin de yer alacağını duyurmasının ardından gözler Ankara’ya çevrildi. Türkiye’nin bu misyona hangi ölçüde ve hangi görev tanımıyla katkı sunacağına ilişkin değerlendirmelerin sürdüğü belirtiliyor.

“Türk Silahlı Kuvvetleri tecrübeli ve adil”

MSB kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bugüne kadar dünyanın farklı bölgelerinde çok sayıda uluslararası görevde bulunduğunu hatırlattı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türk Silahlı Kuvvetleri, uluslararası barış ve güvenliğin korunması amacıyla çeşitli kuruluşlarca farklı coğrafyalarda teşkil edilen birçok misyonda görev yapmış, profesyonelliği ve adil tutumuyla tüm tarafların takdirini kazanmıştır.”

Eurofighter tedarikinde son durum

Bakanlık kaynakları, Eurofighter savaş uçağı tedarik sürecine ilişkin son durumu da paylaştı. Kaynaklar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın harekât ihtiyacının karşılanması amacıyla milli muharip uçak KAAN hizmete girinceye kadar envanterin çeşitlendirilmesi yönünde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

“Henüz kesinleşen bir durum yok”

Açıklamada, “Eurofighter tedariki konusunda henüz kesinleşen bir durum bulunmamaktadır. Sözleşme onay aşamasına geldiğinde kamuoyuna duyurulacaktır” ifadeleri yer aldı.