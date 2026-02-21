Son Mühür- Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında futbolseverlerin gözü kulağı Konya’ya çevrildi. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen lider Galatasaray, Anadolu’nun zorlu deplasmanlarından biri olan TÜMOSAN Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor. 21 Şubat Cumartesi günü oynanacak bu dev müsabaka, her iki ekip için de ligin kaderini belirleyecek nitelikte bir öneme sahip. Ligdeki hakimiyetini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılı ekip ile evinde dev bir galibiyete imza atmayı hedefleyen yeşil-beyazlılar, puan tablosunu şekillendirecek 90 dakika için sahadaki yerini alıyor.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda heyecan dorukta

Mücadelenin ev sahipliğini üstlenen MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı, saat 20.00 itibarıyla başlama düdüğüyle beraber büyük bir heyecana sahne olacak. Karşılaşmanın yönetimi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Atilla Karaoğlan’a emanet edilirken, Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Samet Çavuş üstlenecek. Teknik heyetlerin ve oyuncuların taktik savaşına sahne olacak bu önemli randevu, futbol tutkunları için beIN Sports 1 kanalından naklen ve canlı olarak ekranlara getirilecek. Maçın kritik kararlarında ise VAR koltuğunda oturacak olan Davut Dakul Çelik’in müdahaleleri belirleyici rol oynayacak.

Takımların kozları paylaşıldı: İşte ilk 11 kadroları

Maçın başlamasına kısa bir süre kala teknik direktörlerin sahaya sürdüğü kadrolar netlik kazandı. Ev sahibi TÜMOSAN Konyaspor, kalesini Bahadır'a emanet ederken savunma ve orta alanda Uğurcan, Adil, Andzouana, Arif, Melih, Berkan, Morten, Olaigbe, Deniz ve Muleka gibi isimlerle dirençli bir oyun kurgusu planlıyor. Kendi taraftarı önünde puan ya da puanlar almayı hedefleyen yeşil-beyazlı ekip, Galatasaray’ın ofansif gücüne karşı kompakt bir oyun sergilemeyi amaçlıyor.

Galatasaray’da yıldızlar sahne alıyor

Konuk ekip Galatasaray ise liderlik koltuğunu sağlama almak adına sahaya oldukça iddialı bir kadroyla çıkıyor. Kalede Uğurcan görev alırken, defans hattında Boey, Singo, Abdülkerim ve Eren dörtlüsü rakip atakları durdurmaya çalışacak. Orta sahada Lemina ve Sara’nın dinamizmiyle oyun kuracak olan aslanlarda; Sane, Yunus ve Sallai üçlüsü gol yollarında Icardi'yi besleyecek. Özellikle hücum hattındaki yıldız isimlerin performansı, Galatasaray’ın İstanbul’a üç puanla dönüp dönemeyeceği konusunda kilit bir rol oynayacak.