Her iki takımın da sahaya üç puan parolasıyla çıkacağı müsabaka, taraftarların yanı sıra futbol kamuoyunun da en çok beklediği maç haline geldi. İşte Beşiktaş Galatasaray derbisine dair merak edilen tüm detaylar.

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

TFF tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Süper Lig'in 25. haftasındaki Beşiktaş – Galatasaray derbisi 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 20:00 olarak belirlendi. Maç, Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports, dev derbiyi canlı olarak ekranlara taşıyacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından izlenebilecek. Dijital platform beIN Connect üzerinden de maçı canlı takip etmek mümkün olacak.

Derbide son durum ve beklentiler

Beşiktaş, kendi sahasındaki güçlü performansıyla bu sezon taraftarlarına umut veriyor. Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadyumu'ndaki atmosferi avantaja çevirmeyi hedefliyor. Öte yandan Galatasaray, şampiyonluk yarışında puan kaybetmemek adına zorlu deplasmana mutlak galibiyet hedefiyle hazırlanıyor.

Maçın hakem ataması ve bilet satış detayları henüz açıklanmadı. Her iki kulübün taraftar grupları, derbi gecesi için şimdiden organize çalışmalarına başladı. Karşılaşmaya ilişkin gelişmeler futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Beşiktaş Galatasaray derbisi maç bilgileri

Maç: Beşiktaş – Galatasaray

Tarih: 7 Mart 2026 Cumartesi

Saat: 20:00

Stadyum: Tüpraş Stadyumu (İstanbul)

Yayın: beIN Sports 1

Hafta: Süper Lig 25. hafta