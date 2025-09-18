Son Mühür- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında 11’inci kez toplandı. Ancak toplantı, yaşanan gerginlik nedeniyle DEM Partililerin ayrılmasına sebep oldu.

Mehmet Beşir Şimşek’in sözleri krize yol açtı

Sözcü'nün haberine göre komisyon görüşmeleri sakin bir şekilde ilerlerken, Alimler ve Medreseler Birliği (İttihadul-Ulema) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Beşir Şimşek söz aldı. Şimşek, konuşmasında hem terör örgütünün faaliyetlerine hem de devletin geçmiş uygulamalarına değindi. Bu ifadeler, komisyonda yer alan tüm siyasi partilerden tepki topladı.

İlk tepki MHP’den geldi

Şimşek’in sözlerine ilk olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız karşı çıktı. Yıldız, “Sizi buraya askere, polise hakaret etmeniz için çağırmadık” diyerek tepki gösterdi. DEM Parti adına konuşan Saruhan Orunç ise “Rezalet bir şey bu anlattıklarınız, siz kandan besleniyorsunuz” sözleriyle Şimşek’e sert çıktı.

DEM Partililer toplantıyı terk etti

Tartışmaların büyümesi üzerine DEM Parti milletvekilleri komisyon toplantısını terk etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ise gerginliği yatıştırmak için devreye girdi. Kurtulmuş, “Buraya şehit ve gazi ailelerini de davet ettik. Onlar sürece katkı sağlayan bir dil kullandı. Sizden de aynı yaklaşımı bekliyoruz” diyerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Tüm partilerden tepki

Şimşek’in kullandığı ifadelerin ağır bulunması, komisyonda yer alan siyasi partilerin neredeyse tamamının tepkisini çekti.