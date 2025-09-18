Son Mühür- Fenerbahçe’nin Corendon Alanyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada son dakika golüyle gelen puan kaybı, sarı-lacivertli camiada büyük tepkiye yol açtı. Başkan Ali Koç, mücadelenin ardından hakem kararlarını ve Merkez Hakem Kurulu’nu hedef aldı.

Seçim programı askıya alındı

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, 18 Eylül 2025 Perşembe günü için planlanan tüm seçim çalışmalarının iptal edildiği duyuruldu. İletişim ekibinden paylaşılan mesajda, “Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor maçında yaşanan skandal hakem kararlarının ardından tüm seçim çalışmalarını iptal etmiştir” ifadeleri yer aldı.

Yönetim kurulu İle birlikte TFF’ye gitti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, seçim sürecini yarıda bırakarak Türkiye Futbol Federasyonu’na gideceği açıklandı. Kulüp açıklamasında, “Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, saat 16.00’da Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva tesislerine gidecektir” denildi.

Camiaya teşekkür mesajı

Alınan karar nedeniyle taraftar ve camiaya anlayış çağrısında bulunulurken, “Başkanımız ve yönetim kurulumuzun aldığı bu karar dolayısıyla camiamızın anlayışına teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.