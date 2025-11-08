Son Mühür - İsviçreli saat devi Swatch Group’un Türkiye’deki 16 mağazasında çalışan yaklaşık 150 işçi, ücret ve çalışma koşullarıyla ilgili yaşanan anlaşmazlık nedeniyle pazartesi günü greve çıkmaya hazırlanıyor. Bu, şirketin Türkiye’deki faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilecek ilk grev olacak.

Grev, İstanbul, Ankara ve Antalya’daki Swatch mağazaları ile İstanbul’daki iki Omega mağazasında çalışanları kapsıyor. Ayrıca, İstanbul’daki şirketin taşra ofisi de grevden etkilenecek. Grev kararı, yerel sendika Koop-İş ile Swatch yönetimi arasındaki görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine alındı. Türkiye’de ekim ayına kadar geçen dönemde fiyatların yüzde 33 oranında arttığı yüksek enflasyon ortamında, işçiler daha iyi ücret ve çalışma koşulları talep ediyor. Sendikadan yapılan açıklamada, mağaza çalışanlarına önerilen yüzde 25, ofis çalışanlarına ise yüzde 5 ila yüzde 15 arasında değişen maaş artışlarının “yetersiz ve hayal kırıklığı yarattığı” ifade edildi.