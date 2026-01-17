Erzurum’un Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi Keresteciler Sitesi’nde bulunan bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, çevredeki iş yerlerine de sıçradı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Can kaybı ve yaralılar

Yangın sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Yaralılar ve dumandan etkilenen vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildikten sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Söndürme çalışmalarına destek

Yangına müdahalede Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) da görev aldı. Ekipler, alevlerin çevredeki diğer iş yerlerine sıçramasını önlemek için yoğun çaba gösterdi.

Yetkililerden açıklama bekleniyor

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Bölgedeki güvenlik önlemleri ve itfaiye çalışmaları halen devam ediyor.