Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay’da düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde vatandaşlarla buluştu. Konuşmasında Hatay’daki deprem sonrası durum, ekonomik sorunlar, emekli maaşları ve siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel konuşmasına Hatay’ın tüm ilçelerine selam vererek başladı:

“Kalbimde yarasın, gözümde nursun. Bu tarih seni nasıl unutsun? Kimselere vermem içimde umutsun, güzeller güzeli canım Hatay. Adını Ata’dan alan Hatay’a selam olsun. Antakya, Defne, Samandağ, Kırıkhan, Reyhanlı, Hassa, İskenderun, Yayladağı, Kumlu, Altınözü, Belen, Dörtyol, Erzin, Arsuz ve Payas’a selam olsun.”

Hatay’daki CHP geçmişine de vurgu yapan Özel, “Bu şehrin hikâyesi partimizin ilk Genel Başkanı ve ülkenin ilk Cumhurbaşkanı için şahsi bir meseledir. Bu bize Atamızdan vasiyettir. Hatay’ı bir daha bırakmamak için buradayız” dedi.

Sandık hakkına müdahale eleştirisi

Hatay Milletvekili Can Atalay’ın Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Silivri Cezaevi’nde tutulmasına dikkat çeken Özel, şunları söyledi:

“Hataylıların sandıkta seçtiği temsilcinin hapiste tutulması en büyük demokrasi ayıbıdır. Sandığa sahip çıkan tüm Hataylıları selamlıyorum, sandığa direnenlere yazıklar olsun.”

Özel, 6 Şubat 2023’teki depreme dikkat çekerek, Hatay’daki can kayıplarına değindi:

“Resmi rakamlara göre Türkiye’de 53 bin 537, Hatay’da ise 24 bin 147 kişi hayatını kaybetti. CHP olarak yerel yönetimlerimiz ve büyükşehir belediyeleriyle deprem sonrası yardım çalışmalarında aktif rol aldık. Sadece İstanbul değil, tüm büyük şehirler ve ilçeler deprem bölgesinde çaba gösterdi. Ancak, yapılan yardımları siyasete malzeme eden anlayışa karşı Hatay halkı tepki gösteriyor.”

Özel, konteyner kentlerde yaşayanların durumuna da değinerek, “Hatay’da 155 bin kişi, deprem geçiren 11 ilde 271 bin kişi hâlâ konteynerde yaşıyor. Brandayla, panoyla veya devlet memurunu meydana dizmekle işler çözülmez; yürekle ve samimiyetle olur” dedi.

Konut ve faiz tartışması

Özel, deprem konutlarında faiz maddesi bulunan senetlere de tepki gösterdi:

“Deprem konutları bedava değil, parayla veriliyor. Boş senetlere imza attırılıyor, senetlerdeki faiz maddesi boş bırakılıyor. Erdoğan’a çağrım: İlk fırsatta çıkın ve de ki ‘Deprem konutlarından, dükkan ve rezerv alanlarından faiz almayacağız.’ Biz de Meclis’e kanun teklifini getireceğiz.”

Ekonomik kriz ve çiftçi sorunları

Hatay’daki tarım ve sanayi sorunlarına değinen Özel, şöyle konuştu:

“Amik Ovası’nda pamuk üreticisi mazot ve gübre maliyetleri nedeniyle zor durumda. Eskiden bir kilo pamuk 2,5 litre mazot alıyordu, şimdi 1 litre bile yetmiyor. Sanayi sitelerindeki işyerleri hâlâ teslim edilmedi. Antakya Sanayi Sitesi’nde 530 işyeri hasarlı, 35 ayda tek bir işyeri teslim edilmedi. Çiftçiler ve esnaf destek bekliyor. Deprem bölgesindeki çiftçilerin SSK, Bağkur ve vergi borçları silinmeli, tarım kredileri faizsiz ve uzun vadeli şekilde verilmelidir.”

Sağlık altyapısı ve Ulu Cami yeniden inşası

Hatay’daki sağlık altyapısına dair Özel, “14 hastane yıkıldı, iki geçici hastane kuruldu. 56 Aile Sağlığı Merkezi’nden sadece 5’i hizmet veriyor. 280 doktor ve 135 eczacı konteynerlerde görev yapıyor” dedi.

Depremde yıkılan tarihi Ulu Cami’nin yeniden inşasına dair de konuşan Özel, “Haziran ayında Hatay Ulu Cami’de cuma namazını kılacağız. Engel çıkarmayın, hasetlik yapmayın” ifadelerini kullandı.

Emeklilere çağrı

Özel, emeklilere yönelik iyileştirme önerilerini aktararak, “Bu hafta Meclis’te emekliler için önerge vereceğiz. Emekliye oy vermeyene Hatay’da selam vermeyin” dedi.

Özel, 19 Mart tarihinde yaşananlara dair şunları kaydetti:

“19 Mart, Türkiye’nin bir sonraki Cumhurbaşkanı ve iktidarına yönelik darbe girişimidir. CHP olarak ne şart olursa olsun mücadeleden vazgeçmeyeceğiz ve algı operasyonlarına sizi teslim etmeyeceğiz.”

Hatay’ı yalnız bırakmayacağız

Konuşmasını Hatay’a desteğini yineleyerek tamamlayan Özel, “Sesinizin duyulmasına engel olmalarına asla izin vermeyeceğiz. Ne Hatay’ı ne 6 Şubat’ı unutturmayacağız. CHP milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ve Genel Başkan Yardımcıları ile her zaman yanınızda olacağız. Yürekten selamlıyorum Hatay’ı. Sağ olun, var olun” dedi.