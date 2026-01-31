Son Mühür- En düşük emekli aylığına yapılan artışın ardından zam farklarının ödeneceği tarih açıklandı. Milyonlarca emeklinin 3 bin 119 liralık fark ödemesi, çarşamba günü hesaplara yatırılacak.

Yasal düzenleme yürürlüğe girdi

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesini öngören düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile birlikte emeklilerin ocak ayı itibarıyla alacakları yeni taban maaş tutarı netleşti.

SGK’dan ödeme tarihine ilişkin açıklama

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli maaşı zam farklarının ödeme takvimine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, emekliler ve hak sahiplerine yönelik fark ödemelerinin yapılacağı bildirildi.

Yaklaşık 11,4 milyar liralık fark ödemesi

SGK tarafından yapılan bilgilendirmede, 2026 Ocak ayı itibarıyla alt sınır emekli aylığının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarıldığı hatırlatıldı. Bu kapsamda yaklaşık 11,4 milyar liralık fark ödemesinin gerçekleştirileceği belirtildi.

Ödemeler 4 Şubat’ta hesaplarda

Zam farklarının, emeklilerin gelir veya aylık aldıkları banka hesapları ile PTT şubeleri aracılığıyla ödeneceği kaydedildi. Emeklilerin söz konusu fark tutarlarını 4 Şubat 2026 tarihinden itibaren tahsil edebileceği bildirildi.