Son Mühür- İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve temini iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonlarda çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Soruşturma aylarca sürdü

Jandarma ekipleri uzun süredir teknik ve fiziki takip yürüttü. Toplanan delillerin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

“Şafak operasyonu” olarak adlandırılan baskınlarda, şüphelilerin adreslerinde aramalar yapıldı, dijital materyaller ve çeşitli kanıtlara el konuldu.

Sosyal medya ve sanat dünyasından tanınan isimler listede

Sabah'ın haberine göre; operasyon kapsamında kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimlerin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınanlar arasında komedyen Hasan Can Kaya, sosyal medyada Reynmen adıyla bilinen Yusuf Aktaş, rapçi Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla yer aldı.

Dört ilde eş zamanlı baskın

İstanbul merkezli operasyonun; Ankara, Muğla ve Yalova illerini de kapsadığı belirtildi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda şüpheliler gözaltına alınarak jandarma birimlerine götürüldü.

İki isim hakkında yakalama kararı

Soruşturma kapsamında YouTuber Enes Batur ile yarışma programlarıyla tanınan Murat Yağcı hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.