Son Mühür- Abdullah Güler açıklamasında, yargılamaların makul sürede tamamlanması ve vatandaşın adalete duyduğu güvenin artırılmasının temel hedefleri olduğunu belirtti. Güler, yargı süreçlerinin hızlandırılması ve memnuniyetin artırılmasına yönelik düzenlemelere yer verildiğini ifade etti.

Suç örgütlerine yönelik yaptırımlar sertleşiyor

Güler, organize suç yapılanmalarının toplum güvenliğini tehdit eden karanlık yapılar olduğuna dikkat çekerek yeni düzenlemeyle cezaların artırılacağını açıkladı.

TCK 220. maddede değişiklik yapılacak.

Suça sürüklenen çocukların örgütler tarafından araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerinin cezası bir kat artırılacak.

Örgüt kurma, yönetme ve örgüte üyelik suçlarında alt ve üst sınırlar yükseltilecek.

Meskun mahalde silahla ateş etmeye ağır yaptırım

Toplu alanlarda silah kullanımına yönelik cezaların artırıldığını belirten Güler, özellikle düğün, nişan ve asker uğurlamalarında yaşanan kontrolsüz ateş açma olaylarına dikkat çekti.

Havaya ateş açmanın cezası artırılıyor

Güler, toplumun güvenliğini tehdit eden havaya ateş açma eylemlerinin önüne geçilmesi amacıyla cezaların artırılacağını söyledi. Bu tür olayların özellikle özel günlerde “bir türlü sonlanmayan bir alışkanlık” haine geldiğini vurguladı.

Trafikte yol kesme artık müstakil bir suç

Son dönemde artan trafik magandalığına karşı yeni düzenlemeler getiriliyor.

Trafikte yol kesme eylemi ayrı bir suç olarak tanımlanacak.

Hukuka aykırı şekilde bir aracın durdurulması veya hareketinin engellenmesi durumunda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Toplumsal huzuru güçlendirmeye yönelik “kapsamlı paket”

Güler, teklifin dolandırıcılık, trafik güvenliği, infaz sistemi ve toplumsal huzuru tehdit eden eylemlerle mücadelede daha etkin bir yapı kurmayı amaçladığını belirtti. Hazırlanan düzenleme, Meclis komisyonlarında görüşüldükten sonra Genel Kurul gündemine taşınacak.