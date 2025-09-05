Son Mühür- Kayyum heyetinde görev yapan Hasan Babacan, aldığı kararla heyetten ayrıldığını açıkladı. Kararın ardından heyetteki görev dağılımı yeniden gündeme geldi.

Heyette değişiklik

Babacan’ın çekilme kararının ardından kayyum heyetindeki mevcut yapının nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Sürecin nasıl işleyeceğine dair resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Sürecin takibi sürüyor

Kamuoyunun dikkatle takip ettiği kayyum heyetinde yaşanan bu gelişme, ilerleyen günlerde atılacak adımların önemini artırdı. Babacan’ın ayrılığıyla birlikte heyetin görev ve yetki paylaşımında yeni bir düzenleme yapılabileceği ifade ediliyor.