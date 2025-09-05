Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayı yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başladığını duyurdu. Toplam ödeme 7,1 milyar TL olarak belirlendi.

Toplam 7,1 Milyar TL

Eylül ayı ödemeleri kapsamında 4 milyar TL yaşlı aylığı, 3,1 milyar TL engelli aylığı olmak üzere toplam 7,1 milyar TL hesaplara yatırılacak.

Bakan Göktaş’tan Açıklama

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programlarının sürdüğünü belirterek, hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarını desteklediklerini vurgulayan Göktaş, eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yanlarında olduklarını dile getirdi.