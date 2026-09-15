SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmirli Sinema Oyuncuları ve Sinema Çalışanları Derneği Başkanı ve film yapımcısı Figen Dülgeroğlu, eski 'Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yönelik sosyal medya üzerinden 'Allah seni kandırsın, siyonist, dümbük' şeklinde ifadeler kullanarak hakaret ettiği iddiasıyla suçlandığı davanın ilk duruşması yapıldı. Polise ifade verdikten 36 saat sonra hakkında hakaret suçlamasıyla jet hızında iddianame düzenlenen Dülgeroğlu, Avukatı Sinan Abay ile birlikte hazır bulduğu duruşmada Dülgeroğlu, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Paylaşımlar Hacklenen Hesabımdan Yapıldı

Ankara 53. Asliye Ceza Mahkemesinin talimatı doğrultusunda İzmir Karşıyaka Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan suçlanan İzmirli Sinema Oyuncuları ve Sinema Çalışanları Derneği Başkanı Figen Dülgeroğlu, iddianamede yer alan 'Allah seni kandırsın, siyonist, dümbük' şeklindeki ifadelerin kendisine ait olmadığını vurgulayarak, sosyal medya hesaplarının ve E-Devlet şifresinin siber saldırıya uğradığını söyledi.

Ali Erbaş'ın Bir Kaç Kez Televizyonda Gördüm

Mahkemedeki savunmasında 14 yıldır sivil toplum kuruluşu başkanlığı yürüttüğünü, bir polis çocuğu ve devlet emeklisi olduğunu hatırlatan Dülgeroğlu, 'Müşteki Ali Erbaş'ı sadece birkaç kez televizyondan tanıyorum. Söz konusu paylaşımı ben yapmadım. Ele geçirilen hesaplarımla ilgili hem Facebook’a bildirimde bulundum hem de savcılığa şikayetçi oldum. Ancak failler saptanamadığı için savcılık takipsizlik kararı verdi. Suçsuzluğumu destekleyen 13 sayfalık belge ve kartvizitimi mahkemeye sunuyorum. Beraatimi, mahkeme aksi kanaatte ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) dahil lehe olan tüm hükümlerin uygulanmasını ve duruşmalardan bağışık tutulmamı talep ediyorum' dedi.

Avukat Abay: 'Somut Delil Yok'

Sanık Figen Dülgeroğlu'nun avukatı Sinan Abay da müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek, 'Müvekkilimin üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı herhangi bir delil yoktur. Söz konusu paylaşımları kendisi yapmamıştır, beraatini istiyoruz' dedi ve yazılı savunmalarını esas mahkemesine sunacaklarını ekledi.

Dosya Ankara’ya Gönderildi

Benzer ifadeler gerekçesiyle daha önce de çok sayıda kişiye tazminat ve hakaret davası açmasıyla gündeme gelen Ali Erbaş’ın şikayeti üzerine başlayan süreçte mahkeme, İzmir'deki talimat duruşmasının tamamlanmasıyla evrakın esas mahkemesi olan Ankara 53. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

