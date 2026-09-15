Körfez rüzgarına karşı ayakta durmaya çalışan İzmirliler için SGK'nın o kalın kitaplarında gizli kalmış hakları bilmek, her zamankinden daha kıymetli. SGK Uzmanı Dilek Ete'nin kamuoyuna duyurduğu iki maaşı birden alma formülleri, özellikle İzmirlilerin geçim derdine derman olabilecek çok kritik şifreler barındırıyor.

İzmirli Çalışan Kadınlara Memur Babalarının Hediyesi

İzmir'de iş gücüne katılımı son derece yüksek olan kadınlar, yıllarca ofislerde, mağazalarda ya da kendi iş yerlerinde alın teri dökerek SSK veya Bağ-Kur'dan emekli olabiliyorlar. Ancak pek çoğunun atladığı muazzam bir hak var. Eğer bu emekli ya da halen çalışan kadınların ebediyete intikal etmiş anne ya da babaları Emekli Sandığına mensup bir memursa, işler değişiyor. Gerekli mevzuat şartlarını taşıyan bu kadınlar, kendi kazandıkları paranın veya emekli aylıklarının yanına, memur ebeveynlerinden gelen yetim aylığını da ekletebiliyorlar. Bu çifte gelir, İzmir'in yüksek kira ortamında muazzam bir rahatlama sağlıyor.

Eşin Vefatı Halinde Dul Aylığı Kesintisiz Ödeniyor

Hayat arkadaşını toprağa vermenin derin hüznünü yaşayan birinin, üstüne bir de ekonomik kaygılarla boğuşması son derece yıpratıcıdır. İzmir'de eşini kaybeden bir vatandaş, acısını yaşarken kendi hayatını devam ettirmek için bir fabrikada ya da plazada çalışmaya başlarsa devlet ona "Maaşını kesiyorum" demiyor. Kendi emeklisi olsa dahi vefat eden eşinin üzerinden dul aylığı almaya hakkı var. Sistem sadece tek bir şeye bakıyor: Kişinin yeniden bir resmi nikah kıyıp kıymadığına. Evlenmediği sürece bu parasal destek kişinin en doğal hakkı olarak kalıyor.

İzmirli Öğrenciler Harçlık Uğruna Yetim Hakkından Olmuyor

Ege Üniversitesi'nde ya da Dokuz Eylül'de okuyan pırıl pırıl İzmirli gençler, şehrin kafelerinde veya etkinliklerinde part-time çalışarak ailelerine destek olmaya çabalıyor. Anne veya babasını kaybetmiş ve yetim aylığı alan bu üniversiteliler için harika bir yasal koruma mevcut. 25 yaş sınırını aşmadıkları ve yükseköğrenimlerine devam ettikleri sürece, sigortalı bir işe girmeleri o çok ihtiyaç duydukları yetim aylığının kesilmesine sebep olmuyor. Gençler hem alın terleriyle harçlıklarını kazanıyor hem de devletin sunduğu ebeveyn güvencesini ceplerinde tutuyorlar.

İş Kazası Mağdurlarına İki Koldan Emeklilik

İzmir gibi sanayisi ve limanı devasa olan bir kentte, maalesef iş kazaları da hayatın acı bir gerçeği. Çıktığı iskeleden düşen veya makine başında meslekte kazanma gücünü en az yüzde 10 oranında yitiren bir işçiye SGK derhal sürekli iş göremezlik geliri bağlıyor. Bu işçinin yüzünü güldüren asıl olay ise yıllar sonra emekli olduğunda gerçekleşiyor. Kurum, "Sen zaten iş göremezlik geliri alıyorsun" diyerek emekli maaşını kesmiyor. Mağdur vatandaş, her iki hakkını da cebine koyarak hayatının geri kalanını ekonomik olarak daha dik bir şekilde yaşayabiliyor.