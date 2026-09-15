SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Türkiye Barolar Birliği (TBB) Avukat Hakları Merkezi, avukatlara yönelik artan şiddet olaylarına karşı sert bir açıklama yaparak yasal düzenlemelerin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Son olarak İzmir ve İstanbul’da meslektaşlarına düzenlenen saldırıların ardından harekete geçen TBB, Adalet Bakanlığına başvurarak caydırıcı tedbirler talep etti.

Adliye Koridorunda Darp, Maltepe’de Silahlı Saldırı

İzmir Barosu üyesi Avukat Ahmet Deha İmal, İzmir 64. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşması öncesinde İzmir Adliyesi içerisinde dosyanın karşı tarafının fiziki saldırısına uğradı. Olayın ardından başlatılan hukuki süreçte 11 Eylül 2026 tarihinde iki şüpheli tutuklandı. Bu olayla neredeyse aynı saatlerde İstanbul Maltepe’de Avukat Emir Ali Spor’a yönelik silahlı saldırı gerçekleşti. TBB Avukat Hakları Merkezi, Spor’a saldıran şahıs hakkında daha önce tehdit ve hakaret nedeniyle dava açılmasına rağmen etkili bir yargılama yapılmamasının ve caydırıcı cezalar verilmemesinin saldırganı cesaretlendirdiğine dikkat çekti.

Yeni Adli Yılda Üçüncü Tutuklama

Yalnızca yeni adli yılın başından bu yana Trabzon, İstanbul ve İzmir’de tutuklamayla sonuçlanan üç ayrı şiddet vakasının yaşandığını belirten TBB Avukat Hakları Merkezi, tablonun münferit olmadığını ifade etti. Avukatları takip ettikleri dosyalarla özdeşleştiren zihniyetle mücadelenin süreceği hatırlatıldı.

Talepler Adalet Bakanlığına İletildi

Saldırıların gerçekleştiği saatlerde TBB Başkanı Avukat R. Erinç Sağkan başkanlığındaki heyet, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ile görüşerek avukata yönelik şiddetle mücadele hususundaki yasal düzenleme taleplerini yetkililere sundu. TBB, avukatların ve savunma makamının hedef alınmasının doğrudan yargılama mekanizmasını ve yurttaşın adalet arayışını hedef aldığını vurgulayarak, caydırıcı adımlar atılana kadar sürecin takipçisi olunacağını duyurdu.