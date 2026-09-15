Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü, şanlı tarihi ve sportif başarılarıyla adını spor tarihimize altın harflerle yazdırdı. Karşıyaka, yeni yönetim ve yeni başkan ile kurumsallaşma için adımlar atarken sağlık kurulunu kurdu. İzmir temsilcisi, salon sporlarında basketbol ve voleybol için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Karşıyaka Spor Kulübü’ne ve Türk sporuna önemli hizmetlerde bulunan spor hekimi Dr. Bülent Zeren’i anmak için yeşil-kırmızlı yönetimin kurduğu sağlık kurulu, önemli çalışmalarda bulunmak istiyor.

Kaf-Kaf’tan sağlık kurulu

Yaklaşık 6 yıldır Karşıyaka Spor Kulübü doktorluğu ile Basketbol ve Voleybol A Takımlarının takım doktorluğu görevlerini yürüten Dr. Ahmet Cemil Turan’ın başkanlığında kurulan Sağlık Kurulu, yeni yönetimin desteğiyle uzun süredir hedeflenen önemli bir yapılanmayı hayata geçiriyor. Üç hekimden oluşan Sağlık Kurulu’nda; Dr. Ahmet Cemil Turan-Sağlık Kurulu Başkanı, Dr. Kaan Akacun-Divan Kurulu Üyesi, Dr. Tufan Ergenç- Kulüp Üyesi görev alacak. Spor yaralanmalarında sağlık kurulu devreye girerek sporculara yardımcı olacak. Sağlık kurulunun A takımın yanında altyapılar içinde önemli görev ve hizmetlerde bulunması bekleniyor.

“Güçlü ve sürdürülebilir sağlık yapılanması”

Karşıyaka Spor Kulübü’nün sağlık kurulu; kulübün tüm branşlarında sporcu sağlığının korunması, sakatlıkların değerlendirilmesi, tedavi ve spora dönüş süreçlerinin koordinasyonu ile sağlık ekipleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi için çalışacak. Karşıyaka Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Karşıyaka’nın köklü geçmişine yakışan, güçlü ve sürdürülebilir bir sağlık yapılanması için… Karşıyaka’mıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.