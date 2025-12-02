Son Mühür- Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz’de yeni bir saldırı vakası yaşandığını açıkladı. Kurumun resmi duyurusuna göre, MIDVOLGA-2 isimli tanker Rusya’dan Gürcistan’a ayçiçek yağı taşırken kıyıdan yaklaşık 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirdi.

Tankerde ayçiçek yağı yüklüydü

Açıklamada, saldırıya uğrayan MIDVOLGA-2 tankerinin Rusya çıkışlı olduğu ve Gürcistan’a ayçiçek yağı taşıdığı belirtildi. Saldırının niteliği ve saldırıyı gerçekleştiren unsura dair herhangi bir detay ise paylaşılmadı.

13 personelde olumsuz durum yok

Denizcilik Genel Müdürlüğü, tankerde bulunan 13 personelin sağlık durumunun iyi olduğunu, herhangi bir yaralanma ya da kritik bir gelişme olmadığını duyurdu. Personelin gemiyi terk etmesine gerek olmadığı, durumun kontrol altında olduğu ifade edildi.

Yardım talep edilmedi

Yapılan açıklamaya göre MIDVOLGA-2’nin acil bir yardım talebi bulunmuyor. Tankerin kendi makine gücüyle seyrine devam ettiği, sistemlerinin çalışır durumda olduğu belirtildi.

Gemi Sinop’a doğru ilerliyor

Saldırının ardından rotasını değiştirmeyen MIDVOLGA-2’nin makineleriyle Sinop’a doğru seyir hâlinde olduğu kaydedildi. Yetkililer, güzergâh üzerindeki takip ve güvenlik süreçlerinin devam ettiğini bildirdi.