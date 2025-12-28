Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından doğayı korumak ve atık yönetimini optimize etmek amacıyla başlatılan ücretli poşet uygulamasında önemli bir fiyat güncellemesine gidildi. 2019 yılından bu yana 25 kuruş sabit fiyatla tüketicilere sunulan plastik poşetlerin bedeli, geçtiğimiz yıl 50 kuruş olmuştu. Yeni yılla birlikte ise 1 lira olarak revize edildi.

Ambalaj Komisyonu’ndan stratejik karar

Yeni fiyatlandırma süreci, geniş katılımlı bir istişare mekanizmasının ardından netlik kazandı. 12 Kasım tarihinde düzenlenen "Ambalaj Komisyonu-Plastik Poşet Alt Komisyonu Toplantısı"nda, ilgili kamu birimleri ile sektörün önde gelen dernek ve federasyon temsilcileri bir araya geldi. Yapılan detaylı değerlendirmeler ve sektör paydaşlarının sunduğu projeksiyonlar neticesinde, plastik poşetlerin adet başına satış fiyatının, tüm vergiler dahil olmak üzere 1 lira olarak uygulanması kararlaştırıldı.

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan bu düzenleme, kaynakların daha verimli kullanılmasını teşvik etmeyi hedefliyor.

Sıfır atık hedefinde kritik eşik

2019 yılında hayata geçirilen bu uygulama, Türkiye’nin "Sıfır Atık" vizyonunda merkezi bir rol oynamaya devam ediyor. Plastik poşetlerin ücretlendirilmesiyle birlikte, tüketicilerin çok kullanımlık taşıma ekipmanlarına yönelmesi destekleniyor. Bakanlığın bu stratejik hamlesi, sadece bir fiyat artışı değil, aynı zamanda toplumda çevre bilincini pekiştiren ve ekolojik kirliliğin önüne geçen bir dönüşüm projesi olarak nitelendiriliyor. Bu sayede, gereksiz plastik kullanımının önüne geçilerek gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakılması amaçlanıyor.

Çevresel ve ekonomik kazanımlar verilerle kanıtlandı

Uygulamanın başladığı günden 2025 yılının ilk dokuz ayına kadar geçen süreçte elde edilen veriler, projenin başarısını gözler önüne seriyor. Bu süre zarfında yaklaşık 2 milyon 844 bin 596 ton plastik atığın oluşması engellenerek çevre kirliliğiyle mücadelede dev bir adım atıldı. Atık oluşumundaki bu belirgin düşüş, ekonomik anlamda da Türkiye’ye büyük katkı sağladı.

Milyarlarca liralık tasarruf ve emisyon başarısı

Plastik poşet kullanımındaki azalma, hammadde ithalatı ihtiyacını da doğrudan düşürdü. Yapılan analizlere göre, ithalatın azalmasıyla birlikte ülke ekonomisinde yaklaşık 28 milyar liralık bir tasarruf sağlandığı kaydedildi. Çevresel kazanımlar ise ekonomik başarıyla paralel seyretti; uygulama sayesinde toplam 167 bin 984 ton sera gazı emisyonunun doğaya salınması engellendi.