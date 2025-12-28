Son Mühür- Kamuoyunda “kooperatif davası” olarak bilinen ve 2 Temmuz 2025 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yeniden gözaltı kararı verilen Hüseyin Cengiz, İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği’ndeki görevinden ayrılma kararı aldı. Cengiz, sürecin derneğe zarar vermemesi adına yetkilerini devrettiğini açıkladı.

Yönetim kurulu olağanüstü toplandı

Yaşanan gelişmelerin ardından İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu olağanüstü toplantıya çağrıldı.

Yapılan oylamada, mevcut Başkan Vekili Münir Sirhan Özen, 18 kabul ve 1 ret oyuyla oy çokluğu sağlanarak derneğin yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

“Derneğin yıpratılmasını istemedim”

Görev devri kararına ilişkin yazılı bir açıklama yapan Hüseyin Cengiz, sürecin başından itibaren hukuki haklılığına olan inancını vurgularken, derneğin kamuoyunda tartışma konusu haline gelmemesi için bu kararı aldığını ifade etti.

Cengiz açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “2 Temmuz 2025 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında ikmalen davet edilmem üzerine ifade verdikten sonra serbest bırakılmama rağmen, basında ve bazı çevrelerde derneğimize zarar verici tavır ve haberler yer almıştı.”

“Yönetim Kurulumuz görevimize devam kararı almıştı”

Cengiz, soruşturmanın ilk aşamasında Yönetim Kurulu’nun kendisine güven duyduğunu ve bu güvenin kamuoyuna da açıklandığını belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu süreçte Yönetim Kurulumuz bana duydukları güvenden dolayı oy birliği ile görevimize devam etme kararını kamuoyuna ve üyelerimize açıkladı.

Üyelerimizden aldığımız büyük destek ile bugüne kadar da üyelerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına göre yapmak istediğimiz proje ve işleri hep birlikte yapmaya devam ettik.”

Aynı dosya kapsamında yeni soruşturma açıldı

Cengiz, Temmuz ayında başlatılan soruşturma ile aynı konuya ilişkin yeni bir soruşturma açıldığını belirterek, bu gelişmenin ardından kararını netleştirdiğini ifade etti:

“Ancak dün Temmuz ayındaki soruşturma ile aynı konuda bir soruşturma daha açıldı. Haklılığıma ve bu soruşturmadan da beraat edeceğime olan sarsılmaz inancıma rağmen, yıllarca çok değer ve emek verdiğim derneğimizin adının kamuoyunda tartışma konusu olmasını ve haksız yere yıpratılmasını istemediğim için…”

Yetkiler tüzüğün 26. maddesine göre devredildi

Görev devrinin hukuki dayanağını da açıklayan Cengiz, yetkilerini tüzüğün ilgili maddesi doğrultusunda devrettiğini belirtti:

“11 yıl boyunca Yönetim Kurulunda görev aldığım, son iki senedir de Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığım İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği’ndeki tüm yetkilerimi tüzüğümüzün 26. Maddesinin verdiği yetki ile Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Münir Sirhan Özen’e devrettiğimi, ardından başkanlık görev değişikliğinin de Yönetim Kurulumuzca oylanıp 18 kabul bir red oyuyla oy çokluğuyla onaylanarak karara bağlandığını sizlerle paylaşmak isterim.”

Mevcut yönetim 2027’ye kadar görevde

Cengiz, mevcut yönetimin görev süresine de dikkat çekerek, dernek çalışmalarının kesintisiz süreceğini vurguladı:

“2024 yılı Ocak ayından beri başarılarla dolu iki sene geçiren Yönetim Kurulumuz, genel kurulumuzun verdiği yetkiye istinaden 2027 Ocak ayına kadar derneğimizi temsil etmeye ve hizmet etmeye devam edecektir.”

“İZSİAD iş dünyasının sesi olmaya devam edecek”

Açıklamasının sonunda derneğin misyonuna vurgu yapan Cengiz, İZSİAD’ın İzmir ve Türkiye için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti:

“Her zaman ifade ettiğim üzere, İZSİAD dayanışma ruhu ve birlikteliğiyle, İzmir’e ve ülkemize hizmet kararlılığıyla, umudun azaldığı, karamsarlığın arttığı her zaman ve her yerde, kendine yakışan vicdanı ve duruşu ile iş dünyasının sesi olmaya devam edecektir.”

En son Son Mühür’e konuşmuştu

İZSİAD Başkanı Hüseyin Cengiz, görevinden ayrılmadan ve hakkında yeniden gözaltı kararı verilmeden bir gün önce Son Mühür’e yaptığı açıklamalarda ekonomi politikalarına ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulunmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi programını desteklediğini belirten Cengiz, sıkı para politikasının üretici ve ihracatçıyı zorladığını vurgulamıştı.

Cengiz, “Yüzde 55’lere varan finansman maliyetleriyle reel ticaretin dönmesi mümkün değil. Devletin üretene ve ihracat yapana destek vermesi gerekiyor” demişti.

Asgari ücret artışının çalışanlara yetmediğini dile getiren Cengiz, ücretin yüksek tutulması gerektiğini ancak bu yükün tamamının işverene bırakılmaması gerektiğini ifade etmişti.

2026 yılına ilişkin öngörülerini de paylaşan Cengiz, yılın ilk yarısının zor geçeceğini, seçim ihtimali nedeniyle ikinci yarıda geçici bir rahatlama yaşanabileceğini, ancak seçim sonrası maliyetlerin yeniden artabileceğini belirtmişti.