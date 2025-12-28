Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP Lideri Özgür Özel’e yakın isimlerden olan belediye iştiraki olan İzmir İnovasyon ve Teknoloji Firması Yönetim Kurulu Başkanı Andaç Pamuk’u görevden aldı. Pamuk’un yerine CHP İl Başkanı Güç’e yakın bir ismin geleceği konuşuluyor.

CHP Lideri Özel'in Gölge Bakan adayıydı

İzmir Büyükşehir Belediyesinde sular durulmuyor. CHP’nin bir önceki kurultayında CHP Lideri Özel’in ‘Sanayi ve Teknoloji Gölge Bakanı’ adayı olan ancak cinsiyet kotası nedeniyle atanmayan Andaç Pamuk, Başkan Tugay tarafından 20 ay önce Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İzmir İnovasyon ve Teknoloji Firması (İZTEK) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevine atanmıştı. Ancak bir kaç gün önce Büyükşehir Belediyesi koordinatörlük makamından aranan Andaç Pamuk’a görevi bırakma söylendi.

İZTEK'te 20 ay görev yaptı

Başarılı yönetici Andaç Pamuk İzmir İnovasyon ve Teknoloji (İZTEK) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü görevlerinde 20 ay görev yaptı. Bir önceki CHP Kurultayında Genel Başkanı Özgür Özel’in Sanayi ve Teknoloji Gölge Bakanlığı adayı olan Pamuk, cinsiyet kotası ile Genel Başkan Yardımcısı olamayınca Cemil Tugay'ın davetiyle İZTEK’in başına geçmişti.

CHP İl Başkanı Güç’ün yakın arkadaşı Hüseyin Gümüş’ün ismi geçiyor

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün yakın arkadaşı olduğu belirtilen Hüseyin Gümüş’ün geleceği ifade ediliyor.

Andaç Pamuk kimdir?

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği’ni bitirdikten sonra bir süre Londra’da staj yapmış ve ardından askerlik görevini yerine getirmiştir. 2007 yılında İzmir’e yerleşerek Avrupa’nın en büyük elektronik ve beyaz eşya üreticilerinden olan Manisa’daki Vestel firmasının Ar-Ge biriminde meslek hayatına başlamıştır. Sırasıyla mühendis, takım lideri, sorumlu ve müdür unvanlarıyla çeşitli operasyonlarda çalışmalarını sürdürmüştür. Aslen Kırşehirlidir. İş hayatına paralel olarak eğitimine devam etmiş ve önce İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik İşletmeciliği’nde yüksek lisansını yapmıştır. Daha sonra Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nde Doktora çalışmasına başlamış ancak programı yüksek lisansa çevirerek ikinci yüksek lisansını tamamlamıştır. Ayrıca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü de mezunudur.