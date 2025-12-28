Güney Amerika’nın sismik açıdan en hareketli bölgelerinden biri olan Peru, şiddetli bir sarsıntı ile güne uyandı. Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) tarafından yapılan resmi duyuruya göre, ülkenin kuzey kıyılarını etkisi altına alan depremin büyüklüğü 6 olarak ölçüldü. Yerel saatle gerçekleşen ve geniş bir alanda hissedilen sarsıntı, bölge halkı arasında kısa süreli bir paniğe yol açsa da ilk belirlemelere göre doğanın bu sert yüzü büyük bir yıkıma neden olmadı.

Kuzey sahili açıklarında derin sarsıntı

GFZ verilerine göre, yer kabuğunun yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü Peru’nun kuzey sahil şeridinin açıklarında tespit edildi. Sığ derinlikte gerçekleşen depremlerin yüzeyde daha güçlü hissedilme karakteristiğine rağmen, sarsıntının yerleşim yerlerinden uzak bir noktada odaklanması olası bir felaketin önüne geçti. Sismologlar, bölgedeki fay hatlarının hareketliliğini yakından takip ederken, sarsıntının ardından gelen veriler teknik ekipler tarafından anlık olarak analiz edilmeye devam ediyor.

Tsunami riski ve can kaybı açıklaması

Sarsıntının sahil şeridine yakın bir noktada yaşanması akıllara tsunami ihtimalini getirse de, yetkililerden rahatlatan açıklama gecikmedi. Peru kıyıları için herhangi bir dev dalga uyarısı verilmediği bildirilirken, deniz seviyesinde olağan dışı bir hareketlilik gözlenmediği paylaşıldı. En sevindirici haber ise can kaybı ve yaralanma cephesinden geldi; yerel otoriteler yaptıkları ilk saha taramalarında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ve ciddi bir yaralanma vakasının rapor edilmediğini kamuoyuna duyurdu.

Bölgedeki son durum ve güvenlik tedbirleri

Depremin ardından bölgedeki altyapı sistemleri ve binalarda yapılan kontrollerde, stratejik bir hasara rastlanmadığı ifade edildi. Peru hükümeti ve sivil savunma ekipleri, sarsıntının hissedildiği yerleşim yerlerinde güvenlik protokollerini devreye sokarak teyakkuz halini sürdürüyor. Şimdilik durumun kontrol altında olduğu belirtilirken, deprem kuşağında yer alan bölge halkına artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları ve resmi kanallardan gelecek bilgilendirmeleri takip etmeleri yönünde tavsiyelerde bulunuldu.