Son Mühür - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kooperatif üyelerinin zarara uğratıldığı ve kooperatif içinde usulsüzlükler tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde aralarında eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun yanı sıra kooperatif yönetim kurulu başkanı, denetim kurulu üyeleri ve taşeron firma yetkililerinin de bulunduğu 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı sayısı yükseldi

Dün Aslanoğlu’nun da aralarında yer aldığı 8 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon kapsamında 1 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 9’a yükseldi. Şüphelilerin İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin sürdüğü, firari durumdaki diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Aralarında Aslanoğlu da var

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin (İzBB) iştiraki İZBETON aracılığıyla kurulan kooperatifteki “zimmet” iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün, aralarında eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu şüphelilerden Aslanoğlu’nun da aralarında yer aldığı 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Dava sürecinde neler yaşandı?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Temmuz’da İZBETON AŞ’de taşeron şirketler aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlattı. Bu kapsamda “ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma” ile “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararlarının, Sayıştay, mülkiye müfettişi ve bilirkişi raporlarına dayandığı belirtildi.

Kararın ardından eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 139 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden Soyer ve Aslanoğlu’nun da yer aldığı 60 kişi tutuklanırken, 58 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 20 kişi ise doğrudan serbest kaldı.

Soruşturmanın devamında 65 kişi hakkında yolsuzluk iddiasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu da yer aldı ve sanıklar hakkında 3 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İzmir 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.

Yargılama sürecinde İZBETON AŞ Başkan Vekili Barış Karcı ile Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 9 kişi tahliye edilirken, Tunç Soyer hakkında tutukluluğun devamına karar verildi. Daha sonra Aslanoğlu hakkındaki adli kontrol tedbiri de kaldırıldı.