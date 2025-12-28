Son Mühür- Ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturmalarında yeni bir operasyon dalgası bugün hayata geçirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında İstanbul ve Muğla’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Operasyonlarda kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğü bildirildi.
İstanbul ve Muğla’da gece kulübü baskınları
Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, “gece kulübü baskını” olarak adlandırılan operasyon kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 5’inin yurt dışında olduğu, 17 kişinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.
Dosya derinleştirildi: Yeni deliller, yeni isimler
Soruşturmanın, daha önce başlatılan operasyonların ardından derinleştirildiği; teknik ve fiziki takip, dijital materyaller, iletişim kayıtları ve mali hareketler üzerinden yapılan incelemelerin yeni gözaltı kararlarına zemin hazırladığı belirtildi.
Üç isim farklı bir soruşturma kapsamında yakalandı
Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Veyis Ateş, Taner Çağlı ve Mustafa Karataş da bulunuyor.
Öte yandan, 3 kişinin “Mehmet Akif Ersoy Soruşturması” kapsamında gözaltına alındığı, bu dosya ile mevcut uyuşturucu soruşturması arasında bağlantı olup olmadığının araştırıldığı kaydedildi.
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler kimler?
Soruşturma kapsamında bugüne kadar gözaltına alındığı öğrenilen ve kamuoyunda tanınan isimler şöyle:
Buse İskenderoğlu – Miss Türkiye 2016
Ali Baran Süzer – Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Nilay Didem Kılavuz – Influencer
Dilara Ege Çevik – Sosyal medya fenomeni
Rabia Karaca – Sosyal medya fenomeni
Cengican Atasoy – Suma Han adlı gece kulübünün sahibi
Ege Karataşlı – “Ege!” mahlaslı rapçi
Taner Çağlı – YouTuber ve İngilizce öğretmeni
Veyis Ateş – Habertürk eski Genel Müdürü
Şebnem İnan – “The Bacım” sayfasının yöneticisi
Bahri Güneş – AMAYA isimli işyerinin müdürü
Cihan Güler
Yasin Burak Becek
Tuğrulbey Aran
Burak Güngörmedi
Resul Arslan
Emrah Gencer
Ömer Can Kılıç
Soruşturma sürüyor
Savcılık ve emniyet kaynakları, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü, elde edilecek yeni deliller doğrultusunda yeni gözaltı ve adli işlemlerin gündeme gelebileceğini belirtti.