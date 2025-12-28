Son Mühür- Ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturmalarında yeni bir operasyon dalgası bugün hayata geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında İstanbul ve Muğla’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonlarda kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğü bildirildi.

İstanbul ve Muğla’da gece kulübü baskınları

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, “gece kulübü baskını” olarak adlandırılan operasyon kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 5’inin yurt dışında olduğu, 17 kişinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Dosya derinleştirildi: Yeni deliller, yeni isimler

Soruşturmanın, daha önce başlatılan operasyonların ardından derinleştirildiği; teknik ve fiziki takip, dijital materyaller, iletişim kayıtları ve mali hareketler üzerinden yapılan incelemelerin yeni gözaltı kararlarına zemin hazırladığı belirtildi.

Üç isim farklı bir soruşturma kapsamında yakalandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Veyis Ateş, Taner Çağlı ve Mustafa Karataş da bulunuyor.

Öte yandan, 3 kişinin “Mehmet Akif Ersoy Soruşturması” kapsamında gözaltına alındığı, bu dosya ile mevcut uyuşturucu soruşturması arasında bağlantı olup olmadığının araştırıldığı kaydedildi.

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler kimler?

Soruşturma kapsamında bugüne kadar gözaltına alındığı öğrenilen ve kamuoyunda tanınan isimler şöyle:

Buse İskenderoğlu – Miss Türkiye 2016

Ali Baran Süzer – Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Nilay Didem Kılavuz – Influencer

Dilara Ege Çevik – Sosyal medya fenomeni

Rabia Karaca – Sosyal medya fenomeni

Cengican Atasoy – Suma Han adlı gece kulübünün sahibi

Ege Karataşlı – “Ege!” mahlaslı rapçi

Taner Çağlı – YouTuber ve İngilizce öğretmeni

Veyis Ateş – Habertürk eski Genel Müdürü

Şebnem İnan – “The Bacım” sayfasının yöneticisi

Bahri Güneş – AMAYA isimli işyerinin müdürü

Cihan Güler

Yasin Burak Becek

Tuğrulbey Aran

Burak Güngörmedi

Resul Arslan

Emrah Gencer

Ömer Can Kılıç

Soruşturma sürüyor

Savcılık ve emniyet kaynakları, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü, elde edilecek yeni deliller doğrultusunda yeni gözaltı ve adli işlemlerin gündeme gelebileceğini belirtti.