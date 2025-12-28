İzmir’in en köklü spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından altyapı tesisleri yapılmak üzere kulübe tahsis edilen Mavişehir’deki 99 dönümlük arazi nedeniyle minibüsçü esnafıyla karşı karşıya geldi.

Uzun yıllardır park alanı olarak kullanılan bölgede başlatılan düzenleme çalışmaları, karşılıklı açıklamalar ve şikâyetlerle krize dönüştü.

Kulübe tahsisli arazi için düzenleme başlatıldı

Karşıyaka’ya 2023 yılında tahsis edilen, Mavişehir Metro durağına yakın konumda bulunan 99 dönümlük arazide proje çalışmalarının tamamlanma aşamasına gelindiği belirtildi.

Kulüp yönetimi, arazinin AVM tarafında yer alan küçük bir bölümünü otopark olarak düzenleyerek geçtiğimiz ay bariyerler yerleştirdi.

Son iki haftadır söz konusu alanın, kulübe gelir sağlamak amacıyla yasal POS cihazları üzerinden kredi kartı ile fiş karşılığı ödeme alınarak otopark olarak işletildiği kaydedildi.

Bariyerler kaldırıldı

İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası seçimleri öncesinde yapılan bir başvuru üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne arazinin tahsis amacı dışında ticari olarak kullanıldığı gerekçesiyle şikayette bulunuldu. Şikâyet sonrası alandaki bariyerler kaldırıldı.

Yerel internet sitelerinde “protokole aykırı şekilde ücretli otopark işletildiği” yönündeki iddiaların yer alması, yeşil-kırmızılı kulüp cephesinde tepkiye neden oldu.

Karşıyaka: “Alan yıllardır işgal altında”

Karşıyaka Spor Kulübü, yaşanan gelişmeler üzerine yazılı bir açıklama yaparak, arazinin uzun süredir dolmuşlar tarafından hukuksuz şekilde kullanıldığını savundu.

Açıklamada, kulüp tarafından başlatılan altyapı ve saha zemin çalışmalarının bazı çevreleri rahatsız ettiği ifade edildi.

Kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kulübümüze tahsis edilmiş olan 99 dönümlük kulüp arazisi, yıllardır tamamen işgalci konumda bulunan dolmuşlar tarafından kullanılmaktadır. Kulübümüz bugüne kadar herhangi bir talepte bulunmayarak iyi niyetini korumuştur.”

“Asılsız haberlerle algı oluşturuluyor”

Açıklamada, son 15 gün içerisinde başlatılan düzenleme çalışmalarının ardından kulüp aleyhine asılsız haberlerin servis edildiği savunularak şu değerlendirme yapıldı:

“Halka açık, gençlerin spor yapmasına olanak sağlayacak projelerimize başlamamız çevre sakinleri tarafından da heyecanla karşılanmıştır.

Kulübümüz, bu hukuksuz işgal durumuna son vermiştir. Bazı çevrelerin, 113 yıllık Karşıyaka Spor Kulübü’nü siyasi ya da seçim odaklı tartışmalara malzeme etmeye çalışması kabul edilemez.”

Kulüp, kamuoyunu yanlış yönlendiren kişi ve kurumları sorumlu davranmaya davet ederken, hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olunacağını duyurdu.

Taraftarlardan destek mesajları

Karşıyaka taraftarları da sosyal medya üzerinden kulübe yönelik şikayetlere tepki gösterdi. Yapılan paylaşımlarda, söz konusu alanın kulübe resmî olarak tahsisli olduğu vurgulanarak kulüp yönetimine destek mesajları iletildi.

Ferdi Burgaz’a veda

TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta mücadele eden Karşıyaka’da, devre arasında yaşanan önemli ayrılıklardan biri de Ferdi Burgaz oldu. Yeşil-kırmızılı kulüp, 22 yaşındaki futbolcuyu 4 milyon TL bonservis bedeliyle Muşspor’a uğurladı.

Selçuk Yaşar Tesisleri’nde veda töreni

Ferdi Burgaz için Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde düzenlenen veda törenine, eski kulüp başkanı Azat Yeşil, Futbol Şube Başkanı Ahmet Yimsek ve takım arkadaşları katıldı.

Karşıyaka formasıyla 81 profesyonel maça çıkan genç oyuncuya, bu maçların anısına 81 numaralı forma hediye edildi.

Kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yolun açık olsun, başarıların daim olsun” mesajını paylaştı.

Divan Kurulu’ndan teşekkür

Karşıyaka Divan Kurulu da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ferdi Burgaz’ın, kulübüne bonservis geliri kazandırarak transfer olmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek hem yönetimi hem de futbolcuyu tebrik etti.

İkinci yarı hazırlıkları başladı

Öte yandan Karşıyaka, sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına Selçuk Yaşar Tesisleri’nde start verdi. Teknik heyetin gözetiminde çalışmaların tempolu şekilde sürdüğü bildirildi.