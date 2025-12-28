Son Mühür- Bu yaz suya hasret kalan Anadolu aradığı yağışları geç de olsa bulacak gibi görünüyor. 2025'in son haftasına Türkiye'nin özellikle Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere beyaza bürünecek.

Soğuk havayla birlikte tam 24 ili kapsayan bölgede 20 santimetreyi aşan kar yağışı bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı soğuk hava ve kar yağışı bekleyen bölgelerle ilgili meteorolojik verileri yayınladı.



Nereleri beyaza bürünecek?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre;

28 Aralık 2025 Pazar günü;

Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop’un kuzeybatısında kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor.

Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve zamanla Iğdır’ın yüksekleri, Ağrı, Kars ve Van’da kuvvetli (5-20 cm), Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Şırnak’ın kuzey ve doğusunda yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları bekleniyor.

Diyarbakır’ın kuzeydoğusu (Kulp, Lice Hazro, Diyarbakır Şanlıurfa yolu Karacadağ mevkii), Batman’ın kuzeyi (Kozluk, Sason) , Siirt’in kuzey ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor.



Meteoroloji uyardı: Bu şehirlere dikkat...



Bakanlıktan yapılan açıklamada,

''Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.'' uyarısında bulunuldu.



İzmir yeni yıla yağmurla girecek...



Barajlar için beklediği yağmuru bulamayan İzmir yeni yıla yağışlı bir havada girmeye hazırlanıyor. Salı gününden itibaren başlayacak yağışların üç gün boyunca kent genelinde etkili olması bekleniyor.

